Си Цзиньпин обвинил Трюдо в сливе их разговора на саммите G20. СМИ писали, что они обсуждали войну в Украине

Си Цзиньпин выдвинул обвинения Трюдо, когда они 16 ноября пересеклись на полях саммита G20, проходившего на Бали.

"Все, что мы обсуждаем, попало в газеты. Это неприемлемо. Это не то, как ведется диалог. Если с вашей стороны есть искренность", – сказал китайский лидер через переводчика.

Как отмечает канал, Трюдо прервал его, сказав, что хотя у них есть разногласия, они должны работать вместе.

"Мы верим в свободный, открытый и откровенный диалог, и это то, что у нас будет продолжаться. Мы будем продолжать искать конструктивную совместную работу, но будут вещи, по которым мы не согласны, и нам придется…" – сказал канадский премьер, прежде чем Си Цзиньпин прервал его.

Китайский президент ответил, что сперва нужно "создать условия". Затем лидеры пожали руки и разошлись.

Высокопоставленный источник в правительстве Канады сообщил Global News, что Трюдо в разговоре с Си Цзиньпином поднял вопрос о войне в Украине, Северной Корее и предполагаемом вмешательстве Китая в выборы в Канаде.