Рада призвала G20 исключить Россию из "Большой двадцатки"

За соответствующее постановление №8203 на заседании 16 ноября проголосовали 310 народных депутатов, сообщил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"То есть сделать G19", – уточнил Железняк.

Постановление №8203 было зарегистрировано в Раде 14 ноября.

Его принятие будет способствовать исключению РФ из состава G20, что, в свою очередь, "будет способствовать международной изоляции государства-террориста", указывается в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что "целенаправленное уничтожение РФ населения Украины, имеющее все признаки геноцида, а также неизбирательность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупационными войсками… не преследуют никаких военных целей и имеют исключительно террористическую цель".

"Учитывая важную роль "Группы двадцати" в поддержании устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста и развития мировой экономики во благо всех народов, а также учитывая, что благосостояние государств мира напрямую зависит от их способности поддерживать мир и безопасность и взаимодействовать на этом направлении между собой на основе норм международного права, Верховная Рада Украины обращается к государствам "Группы двадцати" относительно исключения РФ из состава этой группы, как не подпадающей ни под один из названных критериев", – говорится в документе.