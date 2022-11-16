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Рада призвала G20 исключить Россию из "Большой двадцатки"

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Постановление №8203 на заседании Рады 16 ноября поддержали 310 народных депутатов, отметил Железняк
Постановление №8203 на заседании Рады 16 ноября поддержали 310 народных депутатов, отметил Железняк
Фото: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

Верховная Рада Украины обратилась к странам "Большой двадцатки" (G20) по поводу исключения РФ из состава группы.

За соответствующее постановление №8203 на заседании 16 ноября проголосовали 310 народных депутатов, сообщил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"То есть сделать G19", – уточнил Железняк.

Постановление №8203 было зарегистрировано в Раде 14 ноября.

Его принятие будет способствовать исключению РФ из состава G20, что, в свою очередь, "будет способствовать международной изоляции государства-террориста", указывается в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что "целенаправленное уничтожение РФ населения Украины, имеющее все признаки геноцида, а также неизбирательность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупационными войсками… не преследуют никаких военных целей и имеют исключительно террористическую цель".

"Учитывая важную роль "Группы двадцати" в поддержании устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста и развития мировой экономики во благо всех народов, а также учитывая, что благосостояние государств мира напрямую зависит от их способности поддерживать мир и безопасность и взаимодействовать на этом направлении между собой на основе норм международного права, Верховная Рада Украины обращается к государствам "Группы двадцати" относительно исключения РФ из состава этой группы, как не подпадающей ни под один из названных критериев", – говорится в документе.

Контекст:

В "Группу двадцати" входят: Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия и Европейский союз.

Президент США Джо Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в конце октября, что России "не место в "двадцатке".

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, экономика, террористы, геноцид, Большая двадцатка, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, население, заседание, Ярослав Железняк, нардеп
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