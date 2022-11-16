В парламенте Чехии признали действующий в РФ режим террористическим

За проект постановления проголосовали 129 из 156 присутствовавших депутатов.

Парламент признал действующий российский режим террористическим в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"[Палата депутатов] осуждает, в частности, широкомасштабные нападения на гражданское население, гражданские объекты и ключевые объекты энергетической инфраструктуры, являющиеся очевидной попыткой достижения политических целей путем устрашения гражданского населения", – говорится в сообщении.

Депутаты подчеркнули, что действия РФ привели к обширным ограничениям в подаче электроэнергии, воды и тепла, "подвергая опасности гражданское население". Кроме того, прямые или косвенные угрозы применения ядерного оружия представляют собой "угрозу общеевропейской безопасности", отметили представители парламента.

Палата депутатов также заявила, что не признает результатов так называемых референдумов, проведенных Россией в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.