В парламенте Чехии признали действующий в РФ режим террористическим

За проект постановления проголосовали 129 из 156 присутствовавших депутатов.
Парламент признал действующий российский режим террористическим в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы.
"[Палата депутатов] осуждает, в частности, широкомасштабные нападения на гражданское население, гражданские объекты и ключевые объекты энергетической инфраструктуры, являющиеся очевидной попыткой достижения политических целей путем устрашения гражданского населения", – говорится в сообщении.
Депутаты подчеркнули, что действия РФ привели к обширным ограничениям в подаче электроэнергии, воды и тепла, "подвергая опасности гражданское население". Кроме того, прямые или косвенные угрозы применения ядерного оружия представляют собой "угрозу общеевропейской безопасности", отметили представители парламента.
Палата депутатов также заявила, что не признает результатов так называемых референдумов, проведенных Россией в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.
28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.
11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.
13 октября ПАСЕ приняла резолюцию с призывом объявить Россию террористическим режимом.
18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, которым осудил попытки РФ аннексировать оккупированные территории Украины и объявил Россию государством – спонсором терроризма.
Сенат Польши 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти РФ "террористическим режимом". В принятом документе Сенат Польши "решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власти Российской Федерации террористическим режимом".