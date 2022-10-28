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Невзлин: Приезд Путина на полигон – это разыгранное кино. Многие узнали в лицах "солдат" сотрудников ФСО. Конечно, это были не реальные мобилизованные

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Путин (в центре) посетил полигон 20 октября. На полигоне он стрелял и обнимался с якобы мобилизованными. Невзлин убежден, что это были подставные лица
Путин (в центре) посетил полигон 20 октября. На полигоне он стрелял и обнимался с якобы мобилизованными. Невзлин убежден, что это были подставные лица
Фото: EPA

Приезд президента РФ Владимира Путина на полигон в Рязанской области, где якобы проходит подготовка мобилизованных, был постановкой. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин.

Путин и министр обороны России Сергей Шойгу побывали на полигоне 20 октября. Президент РФ впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину посетил военную базу. Гордон напомнил, что на полигоне Путин не только слушал доклады военного руководства и стрелял, но и "обнимался с солдатами". 

"Может ли Путин так спокойно, понимая, что есть угроза для жизни, приехать на полигон и обниматься с солдатами? Или это был его двойник?" – спросил у собеседника журналист.

Невзлин убежден, что это был сам Путин.

"Но это было разыгранное кино. Многие узнали в лицах этих прекрасно экипированных "солдат" сотрудников ФСО (Федеральная служба охраны России. – "ГОРДОН"). Так что, конечно, это [был] не реальный полигон, не реальные мобилизованные", – сказал бизнесмен.

Невзлин подчеркнул, что мобилизованные в России "выглядят как оборванцы", которым все покупают их семьи. 

При этом он обратил внимание, что самому Путину "винтовочку подобрали хорошую, и пострелял он с удовольствием".

В связи с этим бизнесмен задался вопрос: понимает ли сам президент России, что окружение вводит его в заблуждение. 

"Путин понимает, что его дурят, и ему это нравится или он считает, что все, что ему показывают (как анимацию, которую он любил показывать по поводу гиперзвуковых ракет и прочей ерунды), – это все существует на самом деле? То есть насколько этот человек неадекватен? Насколько он играет, а насколько он на самом деле неадекватен? И все больше экспертов склоняются к тому, что он действительно верит в то, что ему рассказывают и показывают, что он хочет только хорошие новости и получает в основном только хорошие новости", – сказал Невзлин. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, основное задействование мобилизованных россиян в зоне боевых действий ожидается через полторы-две недели, то есть в первой половине ноября. 

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Они уже погибают и сдаются в плен в Украине.

После объявления Путиным мобилизации россияне начали массово выезжать из страны. По данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября, спасаясь от мобилизации, из России бежало около 700 тыс. человек.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Сергей Шойгу, мобилизация, ФСО, полигон, война России против Украины, Леонид Невзлин
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