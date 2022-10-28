Невзлин: Приезд Путина на полигон – это разыгранное кино. Многие узнали в лицах "солдат" сотрудников ФСО. Конечно, это были не реальные мобилизованные

Путин и министр обороны России Сергей Шойгу побывали на полигоне 20 октября. Президент РФ впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину посетил военную базу. Гордон напомнил, что на полигоне Путин не только слушал доклады военного руководства и стрелял, но и "обнимался с солдатами".
"Может ли Путин так спокойно, понимая, что есть угроза для жизни, приехать на полигон и обниматься с солдатами? Или это был его двойник?" – спросил у собеседника журналист.
Невзлин убежден, что это был сам Путин.
"Но это было разыгранное кино. Многие узнали в лицах этих прекрасно экипированных "солдат" сотрудников ФСО (Федеральная служба охраны России. – "ГОРДОН"). Так что, конечно, это [был] не реальный полигон, не реальные мобилизованные", – сказал бизнесмен.
Невзлин подчеркнул, что мобилизованные в России "выглядят как оборванцы", которым все покупают их семьи.
При этом он обратил внимание, что самому Путину "винтовочку подобрали хорошую, и пострелял он с удовольствием".
В связи с этим бизнесмен задался вопрос: понимает ли сам президент России, что окружение вводит его в заблуждение.
"Путин понимает, что его дурят, и ему это нравится или он считает, что все, что ему показывают (как анимацию, которую он любил показывать по поводу гиперзвуковых ракет и прочей ерунды), – это все существует на самом деле? То есть насколько этот человек неадекватен? Насколько он играет, а насколько он на самом деле неадекватен? И все больше экспертов склоняются к тому, что он действительно верит в то, что ему рассказывают и показывают, что он хочет только хорошие новости и получает в основном только хорошие новости", – сказал Невзлин.
21 сентября Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, основное задействование мобилизованных россиян в зоне боевых действий ожидается через полторы-две недели, то есть в первой половине ноября.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Они уже погибают и сдаются в плен в Украине.
После объявления Путиным мобилизации россияне начали массово выезжать из страны. По данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября, спасаясь от мобилизации, из России бежало около 700 тыс. человек.