Невзлин: Приезд Путина на полигон – это разыгранное кино. Многие узнали в лицах "солдат" сотрудников ФСО. Конечно, это были не реальные мобилизованные

Путин (в центре) посетил полигон 20 октября. На полигоне он стрелял и обнимался с якобы мобилизованными. Невзлин убежден, что это были подставные лица Фото: EPA

Путин и министр обороны России Сергей Шойгу побывали на полигоне 20 октября. Президент РФ впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину посетил военную базу. Гордон напомнил, что на полигоне Путин не только слушал доклады военного руководства и стрелял, но и "обнимался с солдатами".

"Может ли Путин так спокойно, понимая, что есть угроза для жизни, приехать на полигон и обниматься с солдатами? Или это был его двойник?" – спросил у собеседника журналист.

Невзлин убежден, что это был сам Путин.

"Но это было разыгранное кино. Многие узнали в лицах этих прекрасно экипированных "солдат" сотрудников ФСО (Федеральная служба охраны России. – "ГОРДОН"). Так что, конечно, это [был] не реальный полигон, не реальные мобилизованные", – сказал бизнесмен.

Невзлин подчеркнул, что мобилизованные в России "выглядят как оборванцы", которым все покупают их семьи.

При этом он обратил внимание, что самому Путину "винтовочку подобрали хорошую, и пострелял он с удовольствием".

В связи с этим бизнесмен задался вопрос: понимает ли сам президент России, что окружение вводит его в заблуждение.

"Путин понимает, что его дурят, и ему это нравится или он считает, что все, что ему показывают (как анимацию, которую он любил показывать по поводу гиперзвуковых ракет и прочей ерунды), – это все существует на самом деле? То есть насколько этот человек неадекватен? Насколько он играет, а насколько он на самом деле неадекватен? И все больше экспертов склоняются к тому, что он действительно верит в то, что ему рассказывают и показывают, что он хочет только хорошие новости и получает в основном только хорошие новости", – сказал Невзлин.

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