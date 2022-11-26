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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Путинская Россия – чистое проявление классического фашизма

Подоляк назвал цели России в войне против Украины
Подоляк назвал цели России в войне против Украины
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 26 ноября в Twitter, что под руководством президента Владимира Путина Россия превратилась в страну фашистов, и об этом свидетельствует ее война против Украины.

"Если в начале войны Россия еще пыталась замаскировать настоящие цели войны разными отговорками, то сейчас Кремль откровенно говорит лишь об одной цели – уничтожении Украины как государства и массовом убийстве украинцев как нации", – написал он.

По словам Подоляка, "путинская Россия – чистое проявление классического фашизма в XXI веке".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

24 ноября после очередного массированного ракетного удара российских войск по энергетической инфраструктуре Украины пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина должна выполнить требования России, чтобы "урегулировать ситуацию". По его словам, "руководство Украины "имеет все возможности", чтобы "вывести ситуацию в нормальное русло" и "остановить все возможные страдания мирного населения".

17 ноября тот же Песков признавал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, фашизм, война, фашисты, война России против Украины, Михаил Подоляк
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