Подоляк: Путинская Россия – чистое проявление классического фашизма

"Если в начале войны Россия еще пыталась замаскировать настоящие цели войны разными отговорками, то сейчас Кремль откровенно говорит лишь об одной цели – уничтожении Украины как государства и массовом убийстве украинцев как нации", – написал он.

По словам Подоляка, "путинская Россия – чистое проявление классического фашизма в XXI веке".

Якщо на початку війни Рф іще намагалася замаскувати справжні цілі війни різними відмовками, то зараз Кремль відверто каже лише про одну мету – знищення України як держави та масове вбивство українців як нації. Путінська Росія – це чистий прояв класичного фашизму у XXI столітті.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

24 ноября после очередного массированного ракетного удара российских войск по энергетической инфраструктуре Украины пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина должна выполнить требования России, чтобы "урегулировать ситуацию". По его словам, "руководство Украины "имеет все возможности", чтобы "вывести ситуацию в нормальное русло" и "остановить все возможные страдания мирного населения".

17 ноября тот же Песков признавал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.