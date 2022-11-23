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Подоляк о скандальном шарфе Орбана: Самые кровопролитные войны разгораются тогда, когда маленькие лидеры начинают грезить Великими Империями

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Подоляк намекнул, что Орбан плохо усвоил уроки истории
Подоляк намекнул, что Орбан плохо усвоил уроки истории
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 22 ноября в Twitter заявил, что каждый политик, который в XXI веке хочет заработать балы, паразитируя на исторических травмах, создает угрозу международной безопасности.

"Самые кровопролитные войны разгораются тогда, когда маленькие лидеры начинают грезить Великими Империями", – написал Подоляк.

Так он отреагировал на поступок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который появился на публике в футбольном шарфе с картой так называемой Великой Венгрии, включающей в себя и современные украинские территории.

"Неусвоенные уроки истории повторяются. Даже на венгерском", – резюмировал советник главы ОП.

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто 22 ноября вызвали в Министерство иностранных дел Украины, ему сообщили, что Киев ожидает извинений за действия Орбана, надевшего шарф с картой "Великой Венгрии".

Этот шарф с картой Венгрии, где часть территории Украины и других соседних с Венгрией стран показаны как венгерская территория (речь о так называемой Великой Венгрии), был на Орбане во время его встречи с венгерским футболистом Балажем Джуджаком.

Этот жест вызвал волну критики, румынский евродепутат Алин Митуца напомнил о высказывании Орбана о "несмешанной венгерской расе" и выразил мнение, что премьер Венгрии должен быть привлечен к ответственности за такие действия. 

Орбан после критики в Facebook заявил, что "футбол – это не политика".  "Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили", – написал он и сопроводил пост флагами Венгрии.

Контекст:

Термин "Великая Венгрия" используют для обозначения территорий, которые входили в состав Королевства Венгрия и которые Будапешт потерял по Трианонскому договору, подписанному между Венгрией как одной из стран, проигравших войну, и странами-победителями, пишет "Главком".  

Как отмечает "Укринформ", это широкое общее понятие, связанное с венгерским ревизионизмом. Его цель – восстановить границы, которые были у Королевства Венгрия до Первой мировой войны, или по крайней мере вернуть контроль над венгерскими населенными пунктами в соседних с Венгрией странах.

Теги: футбол, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Будапешт, история, политика, скандал, карта, война России против Украины, сборная Венгрии, границы, Михаил Подоляк
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