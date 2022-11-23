Подоляк о скандальном шарфе Орбана: Самые кровопролитные войны разгораются тогда, когда маленькие лидеры начинают грезить Великими Империями

"Самые кровопролитные войны разгораются тогда, когда маленькие лидеры начинают грезить Великими Империями", – написал Подоляк.

Так он отреагировал на поступок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который появился на публике в футбольном шарфе с картой так называемой Великой Венгрии, включающей в себя и современные украинские территории.

"Неусвоенные уроки истории повторяются. Даже на венгерском", – резюмировал советник главы ОП.

Найкровопролитніші війни розгоряються тоді, коли маленькі лідери починають марити Великими Імперіями. Кожен, хто в XXI ст. хоче заробити політбали, паразитуючи на історичних травмах, створює загрозу міжнародній безпеці. Незасвоєні уроки історії повторюються. Навіть угорською. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 22, 2022

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто 22 ноября вызвали в Министерство иностранных дел Украины, ему сообщили, что Киев ожидает извинений за действия Орбана, надевшего шарф с картой "Великой Венгрии".

Этот шарф с картой Венгрии, где часть территории Украины и других соседних с Венгрией стран показаны как венгерская территория (речь о так называемой Великой Венгрии), был на Орбане во время его встречи с венгерским футболистом Балажем Джуджаком.

Этот жест вызвал волну критики, румынский евродепутат Алин Митуца напомнил о высказывании Орбана о "несмешанной венгерской расе" и выразил мнение, что премьер Венгрии должен быть привлечен к ответственности за такие действия.

Орбан после критики в Facebook заявил, что "футбол – это не политика". "Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили", – написал он и сопроводил пост флагами Венгрии.