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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Орбан заявил, что из-за поставок оружия Украине война может распространиться на Европу. В украинском МИД ответили

Орбан заявил, что Европа "втягивается в спираль эскалации" войны
Орбан заявил, что Европа "втягивается в спираль эскалации" войны
Фото: EPA

Из-за санкций и военной помощи Европейского союза Украине увеличивается риск распространения войны на территорию блока. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерской немецкоязычной газете Budapester Zeitung, опубликованном 24 октября.

Он считает, что украинцы могут "героически воевать" главным образом потому, что имеют огромную поддержку со стороны Европы. Но, отметил Орбан, из-за этого Европа "втягивается в спираль эскалации". Премьер Венгрии добавил, что с каждым днем "растет опасность, что война перекинется на страны ЕС".

Как заявил Орбан, вводя санкции, поставляя оружие и обучая украинских солдат, ЕС "маленькими шагами подходит к непосредственному участию в войне". По его мнению, если этот процесс не остановить, Европа "окажется в войне".

Он также добавил, что ЕС ведет себя менее осторожно, чем НАТО, и "подвергается гораздо большей опасности".

Орбану ответил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook. Он заявил, что помощь Европы – это "не благотворительность", а "инвестиция ЕС в свою безопасность". 

"Если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то российские танки – но мы этого никоим образом не желаем – будут в Будапеште (Венгрия) быстрее, чем кто-нибудь из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву. Украинцы платят собственными жизнями за мир и покой в европейских городах. Не нужно это забывать", – отметил Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10227795817736133

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Летом представители властей этой страны говорили, что Венгрия не может отказаться от российской нефти и что "это физически невозможно".

Орбан 8 сентября заявил, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.

26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".

Орбан занимает должность премьера Венгрии с 1998 года с перерывом на период в 2002–2010 годах.

Теги: Украина, МИД, оружие, санкции, Венгрия, Виктор Орбан, Европа, российская агрессия, война России против Украины, Олег Николенко, ЕС
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