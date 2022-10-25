Орбан заявил, что из-за поставок оружия Украине война может распространиться на Европу. В украинском МИД ответили

Он считает, что украинцы могут "героически воевать" главным образом потому, что имеют огромную поддержку со стороны Европы. Но, отметил Орбан, из-за этого Европа "втягивается в спираль эскалации". Премьер Венгрии добавил, что с каждым днем "растет опасность, что война перекинется на страны ЕС".
Как заявил Орбан, вводя санкции, поставляя оружие и обучая украинских солдат, ЕС "маленькими шагами подходит к непосредственному участию в войне". По его мнению, если этот процесс не остановить, Европа "окажется в войне".
Он также добавил, что ЕС ведет себя менее осторожно, чем НАТО, и "подвергается гораздо большей опасности".
Орбану ответил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook. Он заявил, что помощь Европы – это "не благотворительность", а "инвестиция ЕС в свою безопасность".
"Если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то российские танки – но мы этого никоим образом не желаем – будут в Будапеште (Венгрия) быстрее, чем кто-нибудь из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву. Украинцы платят собственными жизнями за мир и покой в европейских городах. Не нужно это забывать", – отметил Николенко.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Летом представители властей этой страны говорили, что Венгрия не может отказаться от российской нефти и что "это физически невозможно".
Орбан 8 сентября заявил, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.
26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".
Орбан занимает должность премьера Венгрии с 1998 года с перерывом на период в 2002–2010 годах.