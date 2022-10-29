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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Орбан слишком хитрый политик, чтобы сжечь все мосты. Даже если он их сожжет, он тут же построит переправу

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Кулеба: Пока критического вреда от позиции Венгрии нет
Кулеба: Пока критического вреда от позиции Венгрии нет
Фото: EPA

Критического вреда для Украины от позиции Венгрии пока нет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "1+1", которое вышло 28 октября.

Журналистка спросила: "[Премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан сжег с нами все мосты или еще есть надежда на взаимопонимание?"

"Виктор Орбан слишком хитрый политик, чтобы сжечь все мосты. Даже если он их сожжет, он тут же построит понтонную переправу. Венгрию нужно просто переждать. Столько, сколько понадобится. Пока критического вреда от позиции Венгрии нет. Есть какие-то чувствительные вещи, но критического вреда нет. Будет критический вред – будем менять позицию. Пока там у него своя внутренняя политика, он в нее играет, воюет за деньги Брюсселя, критикует Брюссель, это их дела. Все будет нормально", – сказал Кулеба.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Летом представители властей этой страны говорили, что Венгрия не может отказаться от российской нефти и что "это физически невозможно".

Орбан 8 сентября заявил, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.

26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".

Орбан занимает должность премьера Венгрии с 1998 года с перерывом на период в 2002–2010 годах.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, МИД Украины, Венгрия, Виктор Орбан, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Евросоюз
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