Кулеба: Орбан слишком хитрый политик, чтобы сжечь все мосты. Даже если он их сожжет, он тут же построит переправу

Журналистка спросила: "[Премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан сжег с нами все мосты или еще есть надежда на взаимопонимание?"

"Виктор Орбан слишком хитрый политик, чтобы сжечь все мосты. Даже если он их сожжет, он тут же построит понтонную переправу. Венгрию нужно просто переждать. Столько, сколько понадобится. Пока критического вреда от позиции Венгрии нет. Есть какие-то чувствительные вещи, но критического вреда нет. Будет критический вред – будем менять позицию. Пока там у него своя внутренняя политика, он в нее играет, воюет за деньги Брюсселя, критикует Брюссель, это их дела. Все будет нормально", – сказал Кулеба.