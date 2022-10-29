Кулеба: Орбан слишком хитрый политик, чтобы сжечь все мосты. Даже если он их сожжет, он тут же построит переправу

Журналистка спросила: "[Премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан сжег с нами все мосты или еще есть надежда на взаимопонимание?"
"Виктор Орбан слишком хитрый политик, чтобы сжечь все мосты. Даже если он их сожжет, он тут же построит понтонную переправу. Венгрию нужно просто переждать. Столько, сколько понадобится. Пока критического вреда от позиции Венгрии нет. Есть какие-то чувствительные вещи, но критического вреда нет. Будет критический вред – будем менять позицию. Пока там у него своя внутренняя политика, он в нее играет, воюет за деньги Брюсселя, критикует Брюссель, это их дела. Все будет нормально", – сказал Кулеба.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Летом представители властей этой страны говорили, что Венгрия не может отказаться от российской нефти и что "это физически невозможно".
Орбан 8 сентября заявил, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.
26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".
Орбан занимает должность премьера Венгрии с 1998 года с перерывом на период в 2002–2010 годах.