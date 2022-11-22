Послу Венгрии сообщили, что Киев ожидает извинений за действия Орбана, надевшего шарф с картой "Великой Венгрии" – МИД Украины

Публичное появление Орбана (на фото) в шарфе с картой, где часть Украины "присоединена" к Венгрии, неприемлемо, подчеркнули в МИД во время беседы с послом Фото: ЕРА

Ийдярто в МИД подчеркнули, что публичное появление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с изображением карты, где часть Украины и других стран "включены" в территорию Венгрии, – неприемлемо.

"Внимание венгерского дипломата было привлечено к тому, что подобные действия не способствуют развитию добрососедских отношений между Украиной и Венгрией", – говорится в комментарии.

В Украине ожидают извинений за этот инцидент "и надеются, что в дальнейшем венгерская сторона будет воздерживаться от шагов, которые могут быть расценены как неуважение к территориальной целостности нашего государства", сообщили послу.

Шарф с картой Венгрии, где часть территории Украины и других соседних с Венгрией стран показаны как венгерская территория (речь о так называемой Великой Венгрии), был на Орбане во время его встречи с венгерским футболистом Балажем Джуджаком. Этот жест вызвал волну критики, румынский евродепутат Алин Митуца напомнил о высказывании Орбана о "несмешанной венгерской расе" и выразил мнение, что премьер Венгрии должен быть привлечен к ответственности за такие действия.

В МИД Украины заявили, что "пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений", и анонсировали вызов посла.

Орбан после критики в Facebook заявил, что "футбол – это не политика".

"Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили", – написал он и сопроводил пост флагами Венгрии.