Орбан надел шарф с картой, где часть Украины и других стран "включены" в территорию Венгрии. МИД Украины потребовал извинений

О вызове посла в Facebook проинформировал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Шарф с картой Венгрии, где часть территории Украины и других соседних с Венгрией стран показаны как венгерская территория, был на Орбане во время его встречи с венгерским футболистом Балажем Джуджаком. Видео со встречи Орбан сам опубликовал в Instagram 21 ноября.

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На внешний вид Орбана одним из первых обратил внимание немецкий политик, депутат Европарламента Даниэль Фройнд. "Премьер-министр Венгрии – в шарфе с картой "Великой Венгрии". Как обнадеживающе для соседей Венгрии", – отметил он в Twitter.

Today, Viktor Orbán has a meeting with leaders of the Visegrad group, and Slovakia’s prime minister @eduardheger is among his counterparts of course. What a timing! https://t.co/3N0i60z76S — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) November 21, 2022

Румынский Евродепутат Алин Митуца назвал поступок Орбана безответственным. Этот жест, по мнению политика, ставит Орбана в один ряд с президентом РФ Владимиром Путиным, "тоже мечтающим об изменении границ".

Он напомнил о высказывании Орбана о "несмешанной венгерской расе" и выразил мнение, что премьер Венгрии должен быть привлечен к ответственности за такие действия. Они несовместимы "с членством в семье либеральных демократий", подчеркнул Митуца.

Украина ожидает официальных извинений от венгерской стороны и опровержения посягательств на ее территориальную целостность, добавил Николенко.

"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не отвечает принципам европейской политики. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, в известность которого будет поставлена неприемлемость поступка Виктора Орбана", – сообщил спикер МИД.