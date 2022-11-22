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Орбан надел шарф с картой, где часть Украины и других стран "включены" в территорию Венгрии. МИД Украины потребовал извинений

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Орбан надел шарф с картой "Великой Венгрии"
Орбан надел шарф с картой "Великой Венгрии"
Скриншот: Orbán Viktor / Facebook

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надел шарф с изображением карты "Большой Венгрии", чем вызвал волну критики, в том числе в Украине – Министерство иностранных дел Украины решило вызвать из-за этого венгерского посла.

О вызове посла в Facebook проинформировал спикер МИД Украины Олег Николенко. 

Шарф с картой Венгрии, где часть территории Украины и других соседних с Венгрией стран показаны как венгерская территория, был на Орбане во время его встречи с венгерским футболистом Балажем Джуджаком. Видео со встречи Орбан сам опубликовал в Instagram 21 ноября.  

На внешний вид Орбана одним из первых обратил внимание немецкий политик, депутат Европарламента Даниэль Фройнд. "Премьер-министр Венгрии – в шарфе с картой "Великой Венгрии". Как обнадеживающе для соседей Венгрии", – отметил он в Twitter. 

Румынский Евродепутат Алин Митуца назвал поступок Орбана безответственным. Этот жест, по мнению политика, ставит Орбана в один ряд с президентом РФ Владимиром Путиным, "тоже мечтающим об изменении границ". 

Он напомнил о высказывании Орбана о "несмешанной венгерской расе" и выразил мнение, что премьер Венгрии должен быть привлечен к ответственности за такие действия. Они несовместимы "с членством в семье либеральных демократий", подчеркнул Митуца. 

https://www.facebook.com/alin.mituta/posts/pfbid0A6YB214aJSH9CgiuxX3rT97vUUdHxKcGzsibtv4RPDFvWcf6cyD9N1FmLN8e8VH3l

Украина ожидает официальных извинений от венгерской стороны и опровержения посягательств на ее территориальную целостность, добавил Николенко. 

"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не отвечает принципам европейской политики. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, в известность которого будет поставлена неприемлемость поступка Виктора Орбана", – сообщил спикер МИД.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid027u69FW2XJKexRjayaFBAY1gxw4ygyCiEVBMjAWmhx9Q2TuGbEBMAeDJ9JJs3JdUNl

Контекст:

Термин "Великая Венгрия" используют для обозначения территорий, которые входили в состав Королевства Венгрия и которые Будапешт потерял по Трианонскому договору, подписанному между Венгрией как одной из стран, проигравших войну, и странами-победителями, пишет "Главком".  

Как отмечает "Укринформ", это широкое общее понятие, связаное с венгерским ревизионизмом. Его цель – восстановить границы, которые були у Королевства Венгрия до Первой мировой войны, или по крайней мере вернуть контроль над венгерскими населенными пунктами в соседних с Венгрией странах.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: футбол, МИД Украины, Венгрия, Виктор Орбан, Олег Николенко, границы
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