"Самая высокая степень расстройства личности". Подоляк усомнился в интеллектуальных возможностях Пескова

"Призывать к миру, направляя ракеты на мирные города – самая высокая степень расстройства личности. Напомню Пескову: это Россия вторглась в Украину и может остановить войну хоть сейчас. Надо не запускать ракеты и вывести войска. Не хватает интеллекта для установления причинно-следственных связей?" – написал Подоляк.
Закликати до миру, направляючи ракети на мирні міста, – найвищий ступінь розладу особистості. Нагадаю Пєскову: це Рф вторглася в * і може зупинити війну хоч зараз. Треба не запускати ракети/вивести війська. Чи не вистачає інтелекту для встановлення причинно-наслідкових зв’язків?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 24, 2022
Песков 24 ноября после очередного массированного ракетного удара российских войск по энергетической инфраструктуре Украины заявил, что Украина должна выполнить требования России, чтобы "урегулировать ситуацию" с ударами по энергообъектам. По мнению спикера Кремля, "руководство Украины "имеет все возможности", чтобы "вывести ситуацию в нормальное русло" и "остановить все возможные страдания мирного населения".
Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Есть погибшие, более 40 человек ранены.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.
По состоянию на 19.00 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работает значительная часть ГЭС и ТЭС, набирают мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго".