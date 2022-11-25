"Самая высокая степень расстройства личности". Подоляк усомнился в интеллектуальных возможностях Пескова

Подоляк напомнил Кремлю, что это Россия начала агрессивную войну и обстреливает Украину Фото: president.gov.ua

"Призывать к миру, направляя ракеты на мирные города – самая высокая степень расстройства личности. Напомню Пескову: это Россия вторглась в Украину и может остановить войну хоть сейчас. Надо не запускать ракеты и вывести войска. Не хватает интеллекта для установления причинно-следственных связей?" – написал Подоляк.

Закликати до миру, направляючи ракети на мирні міста, – найвищий ступінь розладу особистості. Нагадаю Пєскову: це Рф вторглася в * і може зупинити війну хоч зараз. Треба не запускати ракети/вивести війська. Чи не вистачає інтелекту для встановлення причинно-наслідкових зв’язків? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 24, 2022

Песков 24 ноября после очередного массированного ракетного удара российских войск по энергетической инфраструктуре Украины заявил, что Украина должна выполнить требования России, чтобы "урегулировать ситуацию" с ударами по энергообъектам. По мнению спикера Кремля, "руководство Украины "имеет все возможности", чтобы "вывести ситуацию в нормальное русло" и "остановить все возможные страдания мирного населения".

Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.