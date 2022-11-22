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Ксения Ларина: Сейчас в России в тон не попадают не только пропагандисты, но и люди, которые имеют прямой доступ к телу, – например, Песков

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Ларина: Что-то в этой машине сломалось, потому что очень много непредсказуемых вещей происходит, на что они не рассчитывали
Ларина: Что-то в этой машине сломалось, потому что очень много непредсказуемых вещей происходит, на что они не рассчитывали
Фото: Ксения Ларина / Facebook

Кремлевские пропагандисты сейчас дезориентированы, у них "разброд и шатание", считает российская журналистка, бывшая ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина. Такое мнение она высказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Они немножечко дезориентированы, они не понимают, какую песню сейчас петь. Музыка-то та же, а слова пока еще не подвезли. Поэтому со словами какая-то проблема возникает", – отметила Ларина. 

По словам журналистки, если раньше в российской государственной пропаганде все было достаточно предсказуемо – "ну, очередное дно, ну, очередное ведро с дерьмом" – то сейчас ей впервые за долгие годы интересно наблюдать, куда пропагандистов заведет это дезориентированное состояние. 

"Отравленные люди – они не только травят других, они сами отравлены. Делают какие-то пасы руками, взгляд смутный и не очень понимают – куда идти что говорить... При этом они призывают друг друга перестать врать постоянно. Это говорит Маргарита Симоньян и все остальные: "Давайте перестанем врать, страна устала от вранья, давайте уже называть вещи своими именами, войну войной..." Отвечает эксперт в студии: "Мы согласны называть войну войной, только тогда давайте называть и отступление отступлением, а не делать вид, что мы победили, если мы не победили", – описала Ларина ситуацию в российской пропаганде.

По ее мнению, такие "разброд и шатание" продлятся недолго. 

"Наверняка подвезут текст – сочиняется очень быстро. Просто, видимо, сейчас что-то в этой машине сломалось, поскольку очень много каких-то непредсказуемых вещей происходит, на что они совершенно не рассчитывали, и все тексты были написаны для других предлагаемых обстоятельств", – подчеркнула журналистка.

Она напомнила, что россияне собирались пройти парадом по Крещатику в Киеве, а также захватить и подчинить весь Донбасс и к этому готовились и пропагандисты.

"Сейчас ничего не получается, и этот разрыв шаблонов виден не только по пропаганде, но даже и по людям которые являются рупорами куда более сильными и мощными, чем пропаганда, это люди, которые имеют прямой доступ к телу. Я имею в виду [спикера Кремля] Дмитрия Пескова, который просто никак не попадает. Когда спрашивают: "А вот [президент Украины Владимир] Зеленский поехал в Херсон?.." – "Херсон – это территория Российской Федерации". – "А вот кувалдой убили чувака, публичную казнь устроили ЧВК "Вагнер", –  "Это не наше дело, это комментировать не будем", – пересказала Ларина. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Кремль, пропаганда, Дмитрий Песков, российская пропаганда, Маргарита Симоньян, журналисты, война России против Украины, Ксения Ларина
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