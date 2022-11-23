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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Россияне считают, что если они добьются прекращения огня, это позволит им перейти к следующей стадии переговоров: "Все, что мы взяли, – это наше, а остальное – это ваше"

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Яценюк высказал уверенность в правильности решений военного командования Украины
Яценюк высказал уверенность в правильности решений военного командования Украины
Фото: ksf.openukraine.org

Заявление спикера президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что ракетные удары по Украине продолжаются потому, что Киев не соглашается на переговоры, – не шантаж, именно это в настоящее время обсуждают в Кремле.

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

"Российский план в переговорах следующий: хотя бы получить так называемое их перемирие, то есть прекращение огня. Что значит для России прекращение огня? Для России прекращение огня означает время на перегруппировку… Второе: для России прекращение огня означает снижение температуры в целом в мире по поводу войны России в Украине. Ну начиная с того, что количество сюжетов на всех мировых каналах уменьшится в сотни раз, и заканчивая тем, что это будет влиять соответственно на сознание как правительств поддерживающих нас стран, так и граждан. Там типа все уже решилось, – сказал Яценюк. – Третье: россияне считают, что если они добьются, чего, я убежден, не произойдет, так называемого прекращения огня, это позволит им перейти к следующей стадии переговоров: "Нет, ну все, что мы взяли, – это наше. А все остальное – это ваше".

По словам украинского политика, это "самый ужасный сценарий".

"Потому что любое прекращение огня, любое перемирие – это путь для России только усилиться… Они только перегруппируются – и снова пойдут дальше. Поэтому, напротив, сейчас – в этот период – нам ни в коем случае нельзя терять темпы. Ни нам как Украине, ни Вооруженным силам Украины, ни народу Украины, ни нашим западным союзникам. Если даже без условного перемирия или переговоров война перейдет в стадию квазизамороженного конфликта – это работает исключительно в пользу России", – отметил Яценюк.

В то же время экс-премьер высказал уверенность в правильности решений военного командования Украины.

"Они знают, что делать. И я убежден в том, что они также знают о том, что это окно возможностей для Украины – его нельзя закрыть. И его нужно использовать по полной, поскольку Россия остается очень опасным врагом", – резюмировал Яценюк.

15 ноября произошел массированный обстрел энергообъектов в Украине. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

Яценюк: Россия после объявления войны Украине была убрана с того места на глобальной карте, где находилась до 24 февраля. С геополитической точки зрения она стала китайской провинцией. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В настоящее время под оккупацией России находится часть территорий Николаевской (Кинбурнская коса), Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, а также АР Крым (с 2014 года).

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.

16 ноября Зеленский сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры с Украиной. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Дмитрий Песков, переговоры, перемирие, ВСУ, шантаж, обстрелы, война России против Украины, ракеты, президент, интервью, инфраструктура
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