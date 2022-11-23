Яценюк: Россияне считают, что если они добьются прекращения огня, это позволит им перейти к следующей стадии переговоров: "Все, что мы взяли, – это наше, а остальное – это ваше"

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

"Российский план в переговорах следующий: хотя бы получить так называемое их перемирие, то есть прекращение огня. Что значит для России прекращение огня? Для России прекращение огня означает время на перегруппировку… Второе: для России прекращение огня означает снижение температуры в целом в мире по поводу войны России в Украине. Ну начиная с того, что количество сюжетов на всех мировых каналах уменьшится в сотни раз, и заканчивая тем, что это будет влиять соответственно на сознание как правительств поддерживающих нас стран, так и граждан. Там типа все уже решилось, – сказал Яценюк. – Третье: россияне считают, что если они добьются, чего, я убежден, не произойдет, так называемого прекращения огня, это позволит им перейти к следующей стадии переговоров: "Нет, ну все, что мы взяли, – это наше. А все остальное – это ваше".

По словам украинского политика, это "самый ужасный сценарий".

"Потому что любое прекращение огня, любое перемирие – это путь для России только усилиться… Они только перегруппируются – и снова пойдут дальше. Поэтому, напротив, сейчас – в этот период – нам ни в коем случае нельзя терять темпы. Ни нам как Украине, ни Вооруженным силам Украины, ни народу Украины, ни нашим западным союзникам. Если даже без условного перемирия или переговоров война перейдет в стадию квазизамороженного конфликта – это работает исключительно в пользу России", – отметил Яценюк.

В то же время экс-премьер высказал уверенность в правильности решений военного командования Украины.

"Они знают, что делать. И я убежден в том, что они также знают о том, что это окно возможностей для Украины – его нельзя закрыть. И его нужно использовать по полной, поскольку Россия остается очень опасным врагом", – резюмировал Яценюк.

15 ноября произошел массированный обстрел энергообъектов в Украине. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

Яценюк: Россия после объявления войны Украине была убрана с того места на глобальной карте, где находилась до 24 февраля. С геополитической точки зрения она стала китайской провинцией. Читайте полную версию интервью

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