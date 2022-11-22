Путину предлагали рамку "мирного соглашения" с Украиной перед саммитом G20 – СМИ

Суть предложения заключалась в том, что оккупированные и аннексированные территории юга и востока возвращаются в состав Украины, включая Донбасс. Но вопрос Крыма было предложено вынести "за скобки". Соглашение предусматривало заморозку на 7 лет любых разговоров о статусе полуострова, а также о вступлении Украины в НАТО, пишет издание.
Одним из пунктов соглашения должна была стать остановка ракетных обстрелов критической инфраструктуры Украины, чтобы засвидетельствовать серьезность намерений РФ.
Предложение утратило актуальность после массированных обстрелов территории Украины, в частности, энергетической инфраструктуры. Однако это не последняя попытка найти вариант дипломатического выхода из войны, развязанной Кремлем, отмечает "Украинская правда".
Саммит G20 проходил 15–16 ноября на Бали (в Индонезии). Президент Украины Владимир Зеленский принял в нем участие в онлайн-формате, он представил предложения Украины, "как восстановить мир и международный порядок".
Президент РФ Владимир Путин в саммите участия не принимал. Глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавлял российскую делегацию, покинул саммит досрочно в первый день его работы.
В итоговой декларации говорится, что лидеры стран G20 осуждают российскую агрессию в отношении Украины и требуют ее безоговорочного прекращения.
15 ноября произошел массированный обстрел энергообъектов в Украине. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.