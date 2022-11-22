Путину предлагали рамку "мирного соглашения" с Украиной перед саммитом G20 – СМИ

Суть предложения заключалась в том, что оккупированные и аннексированные территории юга и востока возвращаются в состав Украины, включая Донбасс. Но вопрос Крыма было предложено вынести "за скобки". Соглашение предусматривало заморозку на 7 лет любых разговоров о статусе полуострова, а также о вступлении Украины в НАТО, пишет издание.

Одним из пунктов соглашения должна была стать остановка ракетных обстрелов критической инфраструктуры Украины, чтобы засвидетельствовать серьезность намерений РФ.

Предложение утратило актуальность после массированных обстрелов территории Украины, в частности, энергетической инфраструктуры. Однако это не последняя попытка найти вариант дипломатического выхода из войны, развязанной Кремлем, отмечает "Украинская правда".