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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путину предлагали рамку "мирного соглашения" с Украиной перед саммитом G20 – СМИ

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Путину предлагали вариант мирного соглашения с Украиной
Путину предлагали вариант мирного соглашения с Украиной
Фото: kremlin.ru

Накануне саммита "большой двадцатки" одна из стран-посредниц в общении России и Украины передала президенту РФ Владимиру Путину рамку возможного "соглашения" для прямых переговоров. Об этом пишет "Украинская правда" 22 ноября со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

Суть предложения заключалась в том, что оккупированные и аннексированные территории юга и востока возвращаются в состав Украины, включая Донбасс. Но вопрос Крыма было предложено вынести "за скобки". Соглашение предусматривало заморозку на 7 лет любых разговоров о статусе полуострова, а также о вступлении Украины в НАТО, пишет издание.

Одним из пунктов соглашения должна была стать остановка ракетных обстрелов критической инфраструктуры Украины, чтобы засвидетельствовать серьезность намерений РФ.

Предложение утратило актуальность после массированных обстрелов территории Украины, в частности, энергетической инфраструктуры. Однако это не последняя попытка найти вариант дипломатического выхода из войны, развязанной Кремлем, отмечает "Украинская правда".

Контекст:

Саммит G20 проходил 15–16 ноября на Бали (в Индонезии). Президент Украины Владимир Зеленский принял в нем участие в онлайн-формате, он представил предложения Украины, "как восстановить мир и международный порядок".

Президент РФ Владимир Путин в саммите участия не принимал. Глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавлял российскую делегацию, покинул саммит досрочно в первый день его работы. 

В итоговой декларации говорится, что лидеры стран G20 осуждают российскую агрессию в отношении Украины и требуют ее безоговорочного прекращения.

15 ноября произошел массированный обстрел энергообъектов в Украине. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, переговоры, G20, российская агрессия, война России против Украины, саммит G20, соглашение
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