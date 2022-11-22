Подоляк о "российских понтах": Никогда не вмешивайтесь в политическую жизнь других стран

"Российские понты. От "шайки наркоманов, захватившей власть в Киеве", до признания демократического украинского правительства, у которого вымаливают разговор, прошло девять месяцев и 80 тыс. уничтоженных россиян (по данным Генштаба ВСУ на 22 ноября – 85 тыс. – "ГОРДОН"). Напоминание РФ: никогда не вмешивайтесь в политическую жизнь других стран. Вы не знаете, что такое выборы и свобода", – написал Подоляк.

Російські понти. Від «шайки наркоманів, що захопила владу в Києві» до визнання демократичного * уряду, у якого вимолюють розмову, минуло 9 місяців і 80 тис. ru-знищених. Нагадування Рф: ніколи не втручайтесь у політичне життя інших країн. Ви не знаєте, що таке вибори та свобода.

21 ноября у пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова уточнили во время брифинга, является ли смена власти в Киеве одной из целей так называемой "специальной военной операции", как в России называют развязанную РФ войну против Украины). Песков, как сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС, ответил: "Нет, президент [РФ Владимир Путин] уже об этом говорил".

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным.

Однако в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.

16 ноября Зеленский сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры с Украиной. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

19 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что РФ официально не обращалась к Украине по поводу мирных переговоров.