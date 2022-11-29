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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ в районе Бахмута наткнулись на железную оборону наших войск – спикер восточной группировки ВСУ

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Защитники ведут оборону Бахмута иногда по колено в воде, но стойко и мужественно, подчеркнул спикер
Защитники ведут оборону Бахмута иногда по колено в воде, но стойко и мужественно, подчеркнул спикер
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Вооруженные силы Украины ведут оборону в районе Бахмута Донецкой области в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил в эфире национального телемарафона 29 ноября, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Бахмута и имеет ли РФ там "успехи, о которых заявляет".

Череватый отметил, что оккупанты "имеют успех в заявлениях".

"Это их главные успехи, если брать стратегически. На самом деле они там наткнулись на железную оборону наших войск, она ведется в очень тяжелых условиях, иногда по колено в воде, но стойко, мужественно, с использованием всех средств, которые есть у наших военнослужащих", – сказал он. 

По словам спикера, свидетельством того, что РФ не имеет существенного успеха, являются ее ежедневные потери в несколько сотен военнослужащих. 

"Единственное, что остается еще у врагов, так как у него еще есть личный состав, пусть и не всегда хорошо обученный, они его бросают на штурмовые действия, так было и в эти сутки; также у них большой запас артиллерии советских калибров. Поэтому они поливают всеми видами ствольной артиллерии 122-го и 152-го калибров, они бьют реактивными системами залпового огня, используют штурмовую и армейскую авиацию", – рассказал Череватый. 

В ответ на вопрос о влиянии погодных условий на ситуацию на поле боя он сообщил, что из-за постоянной влажности нужно обеспечивать военных, чтобы они не переохлаждались и имели сменную одежду. 

"Техника, которую они [оккупанты] используют – БМП, танки, – по такой грязи и слякоти они не могут так активно использовать ее, как это было ранней осенью или летом. Они разбиваются на малые штурмовые группы и пытаются так проникать в наши окопы. Соответственно, мы более тщательно наблюдаем с помощью разных средств и обезвреживаем такие группы врага", – добавил он.  

Ведущий спросил о ситуации к югу от Бахмута, он сослался на отчет Института исследования войны, в котором говорилось, что если РФ и добьется там успеха, то на стратегических коммуникациях (на контроле Вооруженными силами Украины дорог) это особо не отразится. 

"Да, наше командование в режиме постоянного времени видит поле боя и все попытки противника существенно сосредоточить усилия по главному удару, и в большинстве своем это купируется и пресекается. Я уверен, что на этот раз будет так же – что огнем артиллерии и, возможно, контратаками он будет остановлен и значительных продвижений у него не будет. Бывают локальные успехи у врага, это позиционная война. Но тут есть несколько вариантов: или потом он останавливается и накрывается большим огнем, несет потери, или, что очень часто бывает, мы отбиваем назад эти позиции", – ответил Череватый. 

Контекст:

29 ноября – 279-й день полномасштабной войны России против Украины. При этом изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ на утро 29 ноября, бахмутское направление – одно из двух на фронте, где РФ продолжает наступать. На всех остальных противник преимущественно ведет оборону. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: погода, Донецкая область, танки, Вооруженные силы Украины, война России против Украины, Бахмут, потери армии России, Сергей Череватый
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