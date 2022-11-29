Войска РФ в районе Бахмута наткнулись на железную оборону наших войск – спикер восточной группировки ВСУ

Череватый отметил, что оккупанты "имеют успех в заявлениях".

"Это их главные успехи, если брать стратегически. На самом деле они там наткнулись на железную оборону наших войск, она ведется в очень тяжелых условиях, иногда по колено в воде, но стойко, мужественно, с использованием всех средств, которые есть у наших военнослужащих", – сказал он.

По словам спикера, свидетельством того, что РФ не имеет существенного успеха, являются ее ежедневные потери в несколько сотен военнослужащих.

"Единственное, что остается еще у врагов, так как у него еще есть личный состав, пусть и не всегда хорошо обученный, они его бросают на штурмовые действия, так было и в эти сутки; также у них большой запас артиллерии советских калибров. Поэтому они поливают всеми видами ствольной артиллерии 122-го и 152-го калибров, они бьют реактивными системами залпового огня, используют штурмовую и армейскую авиацию", – рассказал Череватый.

В ответ на вопрос о влиянии погодных условий на ситуацию на поле боя он сообщил, что из-за постоянной влажности нужно обеспечивать военных, чтобы они не переохлаждались и имели сменную одежду.

"Техника, которую они [оккупанты] используют – БМП, танки, – по такой грязи и слякоти они не могут так активно использовать ее, как это было ранней осенью или летом. Они разбиваются на малые штурмовые группы и пытаются так проникать в наши окопы. Соответственно, мы более тщательно наблюдаем с помощью разных средств и обезвреживаем такие группы врага", – добавил он.

Ведущий спросил о ситуации к югу от Бахмута, он сослался на отчет Института исследования войны, в котором говорилось, что если РФ и добьется там успеха, то на стратегических коммуникациях (на контроле Вооруженными силами Украины дорог) это особо не отразится.

"Да, наше командование в режиме постоянного времени видит поле боя и все попытки противника существенно сосредоточить усилия по главному удару, и в большинстве своем это купируется и пресекается. Я уверен, что на этот раз будет так же – что огнем артиллерии и, возможно, контратаками он будет остановлен и значительных продвижений у него не будет. Бывают локальные успехи у врага, это позиционная война. Но тут есть несколько вариантов: или потом он останавливается и накрывается большим огнем, несет потери, или, что очень часто бывает, мы отбиваем назад эти позиции", – ответил Череватый.