Оккупанты изменили тактику на бахмутском направлении, за сутки наносят 180–200 ударов из артиллерии – ВСУ

По его словам, на этом направлении российские оккупанты действуют агрессивнее всего – проводят атаки и огневые удары.
"В среднем враг наносит где-то 180–200 ударов в сутки из артиллерии. Противник и дальше пытается штурмовать наши позиции. Есть размытость почв, поэтому враг изменил тактику. Оккупанты не всегда могут использовать танки, бронетранспортеры или боевые машины пехоты", – сказал Череватый.
Россияне пытаются просачиваться к позициям ВСУ меньшими группами, добавил он.
"В условиях тумана усложняются действия ВСУ. Но украинские защитники находят варианты борьбы с врагом. ВСУ уничтожают врага, используя беспилотники и другие средства. Армия РФ ежесуточно терпит большие потери. Главное – что врагу не удается прорвать нашу линию обороны", – отметил Череватый.
В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба, военные РФ в последние дни продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.