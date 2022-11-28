Оккупанты изменили тактику на бахмутском направлении, за сутки наносят 180–200 ударов из артиллерии – ВСУ

По его словам, на этом направлении российские оккупанты действуют агрессивнее всего – проводят атаки и огневые удары.

"В среднем враг наносит где-то 180–200 ударов в сутки из артиллерии. Противник и дальше пытается штурмовать наши позиции. Есть размытость почв, поэтому враг изменил тактику. Оккупанты не всегда могут использовать танки, бронетранспортеры или боевые машины пехоты", – сказал Череватый.

Россияне пытаются просачиваться к позициям ВСУ меньшими группами, добавил он.

"В условиях тумана усложняются действия ВСУ. Но украинские защитники находят варианты борьбы с врагом. ВСУ уничтожают врага, используя беспилотники и другие средства. Армия РФ ежесуточно терпит большие потери. Главное – что врагу не удается прорвать нашу линию обороны", – отметил Череватый.