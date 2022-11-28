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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты изменили тактику на бахмутском направлении, за сутки наносят 180–200 ударов из артиллерии – ВСУ

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Украинские защитники находят варианты борьбы с врагом, отметил Череватый
Украинские защитники находят варианты борьбы с врагом, отметил Череватый
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Эпицентром войны России против Украины остается бахмутское направление. Об этом 28 ноября в эфире телеканала "Еспресо" сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, на этом направлении российские оккупанты действуют агрессивнее всего – проводят атаки и огневые удары.

"В среднем враг наносит где-то 180–200 ударов в сутки из артиллерии. Противник и дальше пытается штурмовать наши позиции. Есть размытость почв, поэтому враг изменил тактику. Оккупанты не всегда могут использовать танки, бронетранспортеры или боевые машины пехоты", – сказал Череватый.

Россияне пытаются просачиваться к позициям ВСУ меньшими группами, добавил он.

"В условиях тумана усложняются действия ВСУ. Но украинские защитники находят варианты борьбы с врагом. ВСУ уничтожают врага, используя беспилотники и другие средства. Армия РФ ежесуточно терпит большие потери. Главное – что врагу не удается прорвать нашу линию обороны", – отметил Череватый.

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ в последние дни продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, танки, штурм, агрессия, бронетранспортер, армия РФ, артиллерия, беспилотники, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, спикер, российские оккупанты, Сергей Череватый
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