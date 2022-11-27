В ISW прогнозируют, что скоро бои в Украине активизируются из-за похолодания. Сейчас болота в окопах под Бахмутом сравнивают с изображениями Первой мировой

По информации института, сообщения от украинской и российской сторон с критически важных участков фронта на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывают на то, что операции с обеих сторон затруднены из-за проливного дождя и, как следствие, сильной грязи.
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура по всей Украине снизится, земля будет подмерзать и мобильность обеих сторон повысится. Так, температура на северо-востоке Украины, например, вдоль линии Сватово – Кременная, с 28 ноября по 4 декабря упадет почти до нуля или ниже. Земле понадобится несколько дней минусовых температур, чтобы затвердеть.
"Это означает, что наземные условия, скорее всего, позволят увеличить темпы операций по всей Украине в течение выходных 3–4 декабря и на следующей неделе. Неясно, планирует ли какая-либо из сторон возобновить крупные наступательные или контрнаступательные операции в это время, но метеорологические факторы, которые препятствовали таким операциям, начнут исчезать", – говорится в сводке.
Сейчас окопы украинских военных, обороняющих Бахмут Донецкой области, наполнены водой и грязью. Фото условий, в которых приходится находиться воинам, опубликовал в Facebook 25 ноября волонтер Виктор Боринец.
В Telegram-канале "Викрадення історії" сравнили эти кадры с фотографиями Первой мировой войны.
"Слева – фотографии времен Первой мировой: третье сражение на Ипре и битва за Верден, 1916–1917 гооды. Справа – фотографии наших защитников из-под Бахмута, ноябрь 2022 года", – говорится в подписи к кадрам.
В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба, военные РФ в последние дни продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.