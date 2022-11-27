ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ISW прогнозируют, что скоро бои в Украине активизируются из-за похолодания. Сейчас болота в окопах под Бахмутом сравнивают с изображениями Первой мировой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Военные операции на востоке Украины затруднены из-за проливного дождя и сильной грязи, говорят аналитики
Военные операции на востоке Украины затруднены из-за проливного дождя и сильной грязи, говорят аналитики
Фото: Viktor Borinets / Facebook

Военные операции вдоль линии фронта в Украине в последние дни замедлились из-за дождей, но в ближайшие недели их темп может вырасти в связи с похолоданием и промерзанием почвы. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) за 26 ноября.

По информации института, сообщения от украинской и российской сторон с критически важных участков фронта на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывают на то, что операции с обеих сторон затруднены из-за проливного дождя и, как следствие, сильной грязи.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура по всей Украине снизится, земля будет подмерзать и мобильность обеих сторон повысится. Так, температура на северо-востоке Украины, например, вдоль линии Сватово – Кременная, с 28 ноября по 4 декабря упадет почти до нуля или ниже. Земле понадобится несколько дней минусовых температур, чтобы затвердеть.

"Это означает, что наземные условия, скорее всего, позволят увеличить темпы операций по всей Украине в течение выходных 3–4 декабря и на следующей неделе. Неясно, планирует ли какая-либо из сторон возобновить крупные наступательные или контрнаступательные операции в это время, но метеорологические факторы, которые препятствовали таким операциям, начнут исчезать", – говорится в сводке.

Сейчас окопы украинских военных, обороняющих Бахмут Донецкой области, наполнены водой и грязью. Фото условий, в которых приходится находиться воинам, опубликовал в Facebook 25 ноября волонтер Виктор Боринец.

https://www.facebook.com/borinets/posts/pfbid0jkLvYjAQzruoQ88FYtcd1SXPJ8B1WjpUfDLwjCNLMf1zutAbAw9g4GrKzojy1kBFl

https://www.facebook.com/bykvu/videos/814185339688953/

В Telegram-канале "Викрадення історії" сравнили эти кадры с фотографиями Первой мировой войны. 

"Слева – фотографии времен Первой мировой: третье сражение на Ипре и битва за Верден, 1916–1917 гооды. Справа – фотографии наших защитников из-под Бахмута, ноябрь 2022 года", – говорится в подписи к кадрам.

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ в последние дни продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются. 

Теги: погода, Донбасс, похолодание, Сватово, дожди, дождь, прогноз, наступление, война России против Украины, Бахмут, синоптики, Угледар, война на Донбассе, температура, ISW
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Макаревича внесли в список "иноагентов" из-за интервью Гордону
Макаревича внесли в список "иноагентов" из-за интервью Гордону
"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале
"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале
Осадчая – проживающим за границей украинцам: Не стоит кричать, как вам классно. Должны поддерживать, а не бесить
Осадчая – проживающим за границей украинцам: Не стоит кричать, как вам классно. Должны поддерживать, а не бесить
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео
Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото
Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества
"Гарри Поттер и генератор". Никитюк посмешила подписчиков актуальными мемами
"Гарри Поттер и генератор". Никитюк посмешила подписчиков актуальными мемами
"Наш род мог прекратить свое существование". В День памяти жертв Голодомора Огневич вспомнила о своих чудом выживших родных
"Наш род мог прекратить свое существование". В День памяти жертв Голодомора Огневич вспомнила о своих чудом выживших родных
Фагот показал, чем занимается, когда отключают свет
Фагот показал, чем занимается, когда отключают свет
Режиссер, снявший комедию "Лопухи", раскритиковал Роднянского
Режиссер, снявший комедию "Лопухи", раскритиковал Роднянского
"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты
"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты
"Какая красивая", "Малой очень на отца похож". Ким показал трогательную встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Какая красивая", "Малой очень на отца похож". Ким показал трогательную встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю
"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (344879)
2
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях (82683)
3
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева (64165)
4
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь" (40152)
5
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа (36784)
6
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (32371)
7
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина (28387)
8
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ (25481)
 
 
 
 