РФ за сутки нанесла два ракетных удара по Украине, угроза атак по энергосистеме сохраняется – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 30 ноября.
В Генштабе рассказали, что РФ сосредоточилась на наступлении на двух направлениях на востоке Украины – бахмутском и авдеевском, а на остальных преимущественно обороняется. Украинские защитники за сутки отбили атаки россиян в районе шести населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.
"В то же время российские оккупанты нанесли два ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка в Харьковской области и города Славянск Донецкой области, совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск. Сохраняется угроза ракетных ударов российских захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины", – добавили авторы сводки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия с начала октября ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. В связи с этим по всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, есть проблемы с водо- и теплоснабжением. По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на 29 ноября потребности Украины в электроэнергии покрываются на 70%.
23 ноября РФ нанесла Последний массированный ракетный удар Россия нанесла 23 ноября. По данным Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.