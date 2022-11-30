РФ за сутки нанесла два ракетных удара по Украине, угроза атак по энергосистеме сохраняется – Генштаб ВСУ

Оккупанты наносили по Украине авиаудары и обстреливали позиции сил обороны из артиллерии, говорится в сводке Фото: ЕРА

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 30 ноября.

В Генштабе рассказали, что РФ сосредоточилась на наступлении на двух направлениях на востоке Украины – бахмутском и авдеевском, а на остальных преимущественно обороняется. Украинские защитники за сутки отбили атаки россиян в районе шести населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

"В то же время российские оккупанты нанесли два ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка в Харьковской области и города Славянск Донецкой области, совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск. Сохраняется угроза ракетных ударов российских захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины", – добавили авторы сводки.

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