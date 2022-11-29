Электроэнергии в Украине достаточно, чтобы люди включали свет по крайней мере на 5-6 часов в день – Шмыгаль

Шмыгаль рассказал, что электричество есть везде, кроме Херсонской области Фото: kmu.gov.ua

"Началась уже вторая зима этой полномасштабной войны, которая станет сверхсложной для нашего государства. Никаких иллюзий нет. Российские террористы продолжат обстрелы энергетической инфраструктуры. Их цель – заморозить Украину и совершить очередной геноцид украинского народа", – сказал Шмыгаль.

По его словам, российские оккупанты пытаются "сделать то же самое, что коммунистический режим делал 90 лет назад, когда устроил в Украине Голодомор".

"Однако теперь мы не безоружны, мы не одни, и мы не подчинимся под ударам врага. Несмотря на постоянные обстрелы нашей энергосистемы, она остается целостной. Запитаны все регионы Украины, кроме Херсонской области. Сейчас производство электроэнергии в стране покрывает 70% потребностей в потреблении, а 30% – дефицит, который корректируется ограничениями потребления", – объяснил премьер.

Он согласился, что ситуация с электроэнергией сложная и есть ее дефицит.

"Но при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном питании критической инфраструктуры для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями, чтобы люди включали свет по крайней мере на 5-6 часов в день", – подчеркнул Шмыгаль.