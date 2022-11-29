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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Электроэнергии в Украине достаточно, чтобы люди включали свет по крайней мере на 5-6 часов в день – Шмыгаль

Шмыгаль рассказал, что электричество есть везде, кроме Херсонской области
Шмыгаль рассказал, что электричество есть везде, кроме Херсонской области
Фото: kmu.gov.ua

Вторая зима российского полномасштабного вторжения в Украину будет сложнее первой из-за обстрелов украинских энергетических объектов, заявил 29 ноября на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль. Стенограмму его выступления опубликовал сайт правительства.

"Началась уже вторая зима этой полномасштабной войны, которая станет сверхсложной для нашего государства. Никаких иллюзий нет. Российские террористы продолжат обстрелы энергетической инфраструктуры. Их цель – заморозить Украину и совершить очередной геноцид украинского народа", – сказал Шмыгаль.

По его словам, российские оккупанты пытаются "сделать то же самое, что коммунистический режим делал 90 лет назад, когда устроил в Украине Голодомор".

"Однако теперь мы не безоружны, мы не одни, и мы не подчинимся под ударам врага. Несмотря на постоянные обстрелы нашей энергосистемы, она остается целостной. Запитаны все регионы Украины, кроме Херсонской области. Сейчас производство электроэнергии в стране покрывает 70% потребностей в потреблении, а 30% – дефицит, который корректируется ограничениями потребления", – объяснил премьер.

Он согласился, что ситуация с электроэнергией сложная и есть ее дефицит.

"Но при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном питании критической инфраструктуры для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями, чтобы люди включали свет по крайней мере на 5-6 часов в день", – подчеркнул Шмыгаль.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

23 ноября РФ нанесла очередной ракетный удар. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Херсонская область, дефицит, электроэнергия, вторжение, Голодомор, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, теплоснабжение, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема, российские оккупанты
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