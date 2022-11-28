Значительное повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии ударит по бизнесу и "Укрзалізниці" – Федерация работодателей транспорта Украины

"Значительное повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии очень неуместно, и может окончательно подкосить украинскую промышленность, которая и так страдает от отключений электроэнергии, вызванных террористическими атаками России", – заявил Гусак.
Глава Федерации работодателей транспорта Украины убежден, что резкий рост тарифа также повысит себестоимость услуг "Укрзалізниці", которая уже поднимала свой тариф в этом году сразу на 70%. Он подчеркнул, что объемы работы у перевозчика многократно выросли, это значит, что ему в случае повышения тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии придется просить больше помощи от государства.
"У нас будет ситуация, когда большинство украинских предприятий будут вынуждены просто остановиться. Поэтому считаем, что тариф, по крайней мере, до стабилизации ситуации со снабжением электроэнергией, а то и до конца действия военного положения должен повыситься не более чем на 10%. А "Укрэнерго" как государственной компании следует привлекать для покрытия кредитов средства бюджета, а также искать пути получения помощи от наших международных партнеров", – резюмировал эксперт.
Агентство УНИАН писало, что НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84% – с 345 грн/МВт-ч до 636,17 грн/МВт-ч.
"В заявлении компании отмечается, что тариф на электроэнергию для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги", – подчеркивает агентство.
Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступило против повышения. В Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что у "Укрэнерго" есть все резервы для того, чтобы не повышать в 2023 году тарифы на диспетчеризацию электроэнергии, в то время как резкий рост сразу на 273% значительно ухудшит состояние транспортной отрасли Украины. С похожей позицией выступила и Федерация работодателей Украины, а также Федерация металлургов.