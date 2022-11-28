Значительное повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии ударит по бизнесу и "Укрзалізниці" – Федерация работодателей транспорта Украины

Владимир Гусак: У нас будет ситуация, когда большинство украинских предприятий будут вынуждены просто остановиться Фото: Володимир Гусак / Facebook

"Значительное повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии очень неуместно, и может окончательно подкосить украинскую промышленность, которая и так страдает от отключений электроэнергии, вызванных террористическими атаками России", – заявил Гусак.

Глава Федерации работодателей транспорта Украины убежден, что резкий рост тарифа также повысит себестоимость услуг "Укрзалізниці", которая уже поднимала свой тариф в этом году сразу на 70%. Он подчеркнул, что объемы работы у перевозчика многократно выросли, это значит, что ему в случае повышения тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии придется просить больше помощи от государства.

"У нас будет ситуация, когда большинство украинских предприятий будут вынуждены просто остановиться. Поэтому считаем, что тариф, по крайней мере, до стабилизации ситуации со снабжением электроэнергией, а то и до конца действия военного положения должен повыситься не более чем на 10%. А "Укрэнерго" как государственной компании следует привлекать для покрытия кредитов средства бюджета, а также искать пути получения помощи от наших международных партнеров", – резюмировал эксперт.