Решение о повышении тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии должно быть максимально сбалансированным – Федерация металлургов Украины

"Укрэнерго" должна обеспечивать непрерывную работу нашей энергосистемы и критической инфраструктуры, и она будет действовать с точки зрения своих интересов. Однако она традиционно делает это исключительно за счет промышленности – ведь повышение тарифов для населения социально непопулярно, особенно во время войны. В то же время решать все проблемы исключительно за счет промышленности, которая сейчас и так находится в очень тяжелом состоянии, – это также, наверное, неправильный путь. Именно поэтому нам необходимо искать компромиссы", – считает эксперт.
Он добавил, что решить проблемы "Укрэнерго" можно за счет донорских денег и грантов, это позволит сохранить промышленность и рабочие места.
"Промышленная страна невозможна без промышленности, поэтому сейчас задача власти – смотреть на несколько шагов вперед. В нынешних условиях подходить к повышению любых тарифов следует только после нахождения сбалансированного решения для всех участников рынка. Ведь в сумме попытка повысить тарифы приведет к дальнейшему ухудшению конкурентоспособности промышленности. А потому политика государства должна быть максимально сбалансированной и всеобъемлющей", – сказал Беленький.
Агентство УНИАН писало, что НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84% – с 345 грн/МВт-ч до 636,17 грн/МВт-ч.
"В заявлении компании отмечается, что тариф на электроэнергию для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги", – подчеркивает агентство.
Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступило против повышения. В Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что у "Укрэнерго" есть все резервы для того, чтобы не повышать в 2023 году тарифы на диспетчеризацию электроэнергии, в то время как резкий рост сразу на 273% значительно ухудшит состояние транспортной отрасли Украины. С похожей позицией выступила и Федерация работодателей Украины.