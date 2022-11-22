Решение о повышении тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии должно быть максимально сбалансированным – Федерация металлургов Украины

"Укрэнерго" должна обеспечивать непрерывную работу нашей энергосистемы и критической инфраструктуры, и она будет действовать с точки зрения своих интересов. Однако она традиционно делает это исключительно за счет промышленности – ведь повышение тарифов для населения социально непопулярно, особенно во время войны. В то же время решать все проблемы исключительно за счет промышленности, которая сейчас и так находится в очень тяжелом состоянии, – это также, наверное, неправильный путь. Именно поэтому нам необходимо искать компромиссы", – считает эксперт.

Он добавил, что решить проблемы "Укрэнерго" можно за счет донорских денег и грантов, это позволит сохранить промышленность и рабочие места.

"Промышленная страна невозможна без промышленности, поэтому сейчас задача власти – смотреть на несколько шагов вперед. В нынешних условиях подходить к повышению любых тарифов следует только после нахождения сбалансированного решения для всех участников рынка. Ведь в сумме попытка повысить тарифы приведет к дальнейшему ухудшению конкурентоспособности промышленности. А потому политика государства должна быть максимально сбалансированной и всеобъемлющей", – сказал Беленький.