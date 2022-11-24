Резкое повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии станет сокрушительным для экономики – глава "Укрметаллургпрома"

Александр Каленков: Для сохранения производственного потенциала страны тарифы должны расти не больше, чем на 10% Фото: obozrevatel.com

"Часть мощностей разрушена. Уцелевшие предприятия, находящиеся на подконтрольной Украине территории, из-за логистических ограничений и рыночной конъюнктуры вынуждены сокращать загруженность производственных мощностей. При этом они вместе с другими украинскими бизнесами являются заложниками ограничений электроснабжения из-за плановых и экстренно-аварийных отключений электроэнергии", – пояснил Каленков.

По его словам, кризис в отрасли усугубляется постоянным ростом нагрузки на бизнес со стороны государственных транспортных и энергетических монополий.

"Укрзалізниця" с прошлого года уже несколько раз повышала тарифы на перевозку грузов ГМК, тогда как наши предприятия из-за блокирования портов вынуждены были переориентировать экспортные потоки на западные пограничные переходы. Возить по железной дороге в западном направлении намного дольше и намного дороже – расходы предприятий ГМК на логистику выросли в четыре-пять раз. Как следствие, мы проигрываем конкурентную борьбу производителям из других стран", – отметил Каленков.

"Укрэнерго" также заявило о планах увеличить тариф на передачу электроэнергии на 51% и диспетчеризацию – на +356%, подчеркнул Каленков. Такое решение, предупредил он, приведет к росту проблем в отрасли и помешает экономике Украины.

"Бизнес страдает от убытков, поэтому, как следствие, значительное повышение тарифов приведет к дальнейшему снижению объемов производства и, соответственно, потреблению электроэнергии. Такое стремительное повышение тарифов сокрушительно для экономики военного периода. Для сохранения производственного потенциала страны тарифы должны расти не больше, чем на 10%", – резюмировал Каленков.