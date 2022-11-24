Резкое повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии станет сокрушительным для экономики – глава "Укрметаллургпрома"

"Часть мощностей разрушена. Уцелевшие предприятия, находящиеся на подконтрольной Украине территории, из-за логистических ограничений и рыночной конъюнктуры вынуждены сокращать загруженность производственных мощностей. При этом они вместе с другими украинскими бизнесами являются заложниками ограничений электроснабжения из-за плановых и экстренно-аварийных отключений электроэнергии", – пояснил Каленков.
По его словам, кризис в отрасли усугубляется постоянным ростом нагрузки на бизнес со стороны государственных транспортных и энергетических монополий.
"Укрзалізниця" с прошлого года уже несколько раз повышала тарифы на перевозку грузов ГМК, тогда как наши предприятия из-за блокирования портов вынуждены были переориентировать экспортные потоки на западные пограничные переходы. Возить по железной дороге в западном направлении намного дольше и намного дороже – расходы предприятий ГМК на логистику выросли в четыре-пять раз. Как следствие, мы проигрываем конкурентную борьбу производителям из других стран", – отметил Каленков.
"Укрэнерго" также заявило о планах увеличить тариф на передачу электроэнергии на 51% и диспетчеризацию – на +356%, подчеркнул Каленков. Такое решение, предупредил он, приведет к росту проблем в отрасли и помешает экономике Украины.
"Бизнес страдает от убытков, поэтому, как следствие, значительное повышение тарифов приведет к дальнейшему снижению объемов производства и, соответственно, потреблению электроэнергии. Такое стремительное повышение тарифов сокрушительно для экономики военного периода. Для сохранения производственного потенциала страны тарифы должны расти не больше, чем на 10%", – резюмировал Каленков.
Агентство УНИАН писало, что НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84% – с 345 грн/МВт-ч до 636,17 грн/МВт-ч.
"В заявлении компании отмечается, что тариф на электроэнергию для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги", – подчеркивает агентство.
Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступило против повышения. В Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что у "Укрэнерго" есть все резервы для того, чтобы не повышать в 2023 году тарифы на диспетчеризацию электроэнергии, в то время как резкий рост сразу на 273% значительно ухудшит состояние транспортной отрасли Украины. С похожей позицией выступила и Федерация работодателей Украины, а также Федерация металлургов.