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Значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии уничтожит половину ресторанного бизнеса – эксперт

Если посетителей отпугнут новые цены ресторанов часть ресторанов закроются уже к весне, прогнозирует Ольга Насонова
Если посетителей отпугнут новые цены ресторанов – часть ресторанов закроются уже к весне, прогнозирует  Ольга Насонова
Фото: depositphotos.com

Если в Украине будут значительно повышены тарифов на электроэнергию, половина ресторанов в стране будет вынуждена закрыться, заявила в комментарии "Обозревателю" эксперт ресторанного бизнеса Ольга Насонова.

"Безусловно, значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию отразится абсолютно на всех видах бизнеса – и на ритейле, и на стоимости продуктов, и на стоимости всей жизни. Уже сейчас цена потребительской корзинки украинцев очень сильно выросла. И чем выше будут цены, тем тяжелее людям будет прокормиться", – пояснила Насонова.

По ее оценке, часть ресторанов при таком развитии событий закроются, остальный будут вынуждены поднять цены. 

"И если люди эти цены будут неспособны переварить – они закроются уже к весне. В такой ситуации к весне Украина потеряет около половины заведений – потому что они будут не в состоянии оплатить коммуналку", – подытожила эксперт.

Ольга Насонова с 2003 года занимается консалтингом с сфере ресторанного бизнеса, помогает создавать рестораны разного формата и решать проблемы работающего бизнеса.

Контекст:

Агентство УНИАН писало, что НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84% – с 345 грн/МВт-ч до 636,17 грн/МВт-ч.

"В заявлении компании отмечается, что тариф на электроэнергию для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги", – подчеркивает агентство.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступило против повышения. В Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что у "Укрэнерго" есть все резервы для того, чтобы не повышать в 2023 году тарифы на диспетчеризацию электроэнергии, в то время как резкий рост сразу на 273% значительно ухудшит состояние транспортной отрасли Украины. С похожей позицией выступила и Федерация работодателей Украины, а также Федерация металлургов.

Теги: экономика, бизнес, Укрэнерго, цены, тарифы, электроэнергия, ресторан
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