Значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии уничтожит половину ресторанного бизнеса – эксперт

"Безусловно, значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию отразится абсолютно на всех видах бизнеса – и на ритейле, и на стоимости продуктов, и на стоимости всей жизни. Уже сейчас цена потребительской корзинки украинцев очень сильно выросла. И чем выше будут цены, тем тяжелее людям будет прокормиться", – пояснила Насонова.

По ее оценке, часть ресторанов при таком развитии событий закроются, остальный будут вынуждены поднять цены.

"И если люди эти цены будут неспособны переварить – они закроются уже к весне. В такой ситуации к весне Украина потеряет около половины заведений – потому что они будут не в состоянии оплатить коммуналку", – подытожила эксперт.

Ольга Насонова с 2003 года занимается консалтингом с сфере ресторанного бизнеса, помогает создавать рестораны разного формата и решать проблемы работающего бизнеса.