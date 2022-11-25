Значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии уничтожит половину ресторанного бизнеса – эксперт

"Безусловно, значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию отразится абсолютно на всех видах бизнеса – и на ритейле, и на стоимости продуктов, и на стоимости всей жизни. Уже сейчас цена потребительской корзинки украинцев очень сильно выросла. И чем выше будут цены, тем тяжелее людям будет прокормиться", – пояснила Насонова.
По ее оценке, часть ресторанов при таком развитии событий закроются, остальный будут вынуждены поднять цены.
"И если люди эти цены будут неспособны переварить – они закроются уже к весне. В такой ситуации к весне Украина потеряет около половины заведений – потому что они будут не в состоянии оплатить коммуналку", – подытожила эксперт.
Ольга Насонова с 2003 года занимается консалтингом с сфере ресторанного бизнеса, помогает создавать рестораны разного формата и решать проблемы работающего бизнеса.
Агентство УНИАН писало, что НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84% – с 345 грн/МВт-ч до 636,17 грн/МВт-ч.
"В заявлении компании отмечается, что тариф на электроэнергию для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги", – подчеркивает агентство.
Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступило против повышения. В Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что у "Укрэнерго" есть все резервы для того, чтобы не повышать в 2023 году тарифы на диспетчеризацию электроэнергии, в то время как резкий рост сразу на 273% значительно ухудшит состояние транспортной отрасли Украины. С похожей позицией выступила и Федерация работодателей Украины, а также Федерация металлургов.