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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Полтавской области разрешили продавать алкоголь, но с ограничениями – глава ОВА

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Алкоголь можно будет приобрести с 12.00 до 20.00
Алкоголь можно будет приобрести с 12.00 до 20.00
Фото: depositphotos.com

С 19 ноября в Полтавской области в заведениях торговли и общественного питания можно будет приобрести алкоголь с 12.00 до 20.00. Об этом в своем Telegram-канале 17 ноября сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

По его словам, соответствующее решение принял совет обороны Полтавской области.

"Пошли навстречу бизнесу. Не раз получали тематические обращения от сетей супермаркетов, кафе и ресторанов. Кроме того, поддержали это решение и потому, что увеличение временного промежутка позволит увеличить поступление в местные бюджеты налогов по розничной торговле подакцизными товарами", – написал Лунин.

Контекст:

После введения военного положения из-за нападения РФ на Украину в ряде регионов был введен запрет на продажу алкоголя. Позднее в некоторых городах и областях его смягчили.

12 сентября первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин Украины возобновил лицензионный контроль над оборотом подакцизных товаров, таких как топливо, табак и алкоголь. В Минэкономики отметили, что такой шаг позволит увеличить поступления в местные бюджеты и предотвратит возможные злоупотребления в сфере оборота товаров.

Теги: война, алкоголь, Полтавская область, ресторан, Совет обороны, торговля, война России против Украины, ограничения, кафе, продажа, супермаркет, Дмитрий Лунин
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