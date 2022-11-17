В Полтавской области разрешили продавать алкоголь, но с ограничениями – глава ОВА

По его словам, соответствующее решение принял совет обороны Полтавской области.

"Пошли навстречу бизнесу. Не раз получали тематические обращения от сетей супермаркетов, кафе и ресторанов. Кроме того, поддержали это решение и потому, что увеличение временного промежутка позволит увеличить поступление в местные бюджеты налогов по розничной торговле подакцизными товарами", – написал Лунин.

Контекст:

После введения военного положения из-за нападения РФ на Украину в ряде регионов был введен запрет на продажу алкоголя. Позднее в некоторых городах и областях его смягчили.

12 сентября первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин Украины возобновил лицензионный контроль над оборотом подакцизных товаров, таких как топливо, табак и алкоголь. В Минэкономики отметили, что такой шаг позволит увеличить поступления в местные бюджеты и предотвратит возможные злоупотребления в сфере оборота товаров.