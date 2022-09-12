В Украине возобновлен лицензионный контроль над топливом, табаком и алкоголем

В Минэкономики отметили, что такой шаг позволит увеличить поступления в местные бюджеты и предотвратит возможные злоупотребления в сфере оборота товаров.

"Это решение позволит усилить контроль над оборотом высоколиквидных подакцизных товаров, которые имеют стратегическое значение для государства, – спирт и горючее. А также товаров, которые имеют вредное влияние при потреблении, в частности табак и алкоголь. При этом нужно понимать: это не правило, а исключение. Правительство и дальше решительно настроено внедрять политику дерегуляции", – рассказала она.

По словам Свириденко, с начала широкомасштабной агрессии России на декларативный принцип было переведено более 500 разрешительных процедур.