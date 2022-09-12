В Украине возобновлен лицензионный контроль над топливом, табаком и алкоголем

В Минэкономики отметили, что такой шаг позволит увеличить поступления в местные бюджеты и предотвратит возможные злоупотребления в сфере оборота товаров.
"Это решение позволит усилить контроль над оборотом высоколиквидных подакцизных товаров, которые имеют стратегическое значение для государства, – спирт и горючее. А также товаров, которые имеют вредное влияние при потреблении, в частности табак и алкоголь. При этом нужно понимать: это не правило, а исключение. Правительство и дальше решительно настроено внедрять политику дерегуляции", – рассказала она.
По словам Свириденко, с начала широкомасштабной агрессии России на декларативный принцип было переведено более 500 разрешительных процедур.
Дефицит топлива в Украине возник после уничтожение Россией около 15 украинских нефтебаз и Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, а также из-за блокирования РФ поставок морским путем.
17 мая в Украине решили приостановить государственное регулирование цен на топливо. Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что такое решение было принято для того, чтобы операторы рынка имели возможность насытить рынок необходимым ресурсом.
Пресс-служба правительства по итогам заседания проинформировала, что государство для решения проблемы дефицита топлива снизило ставку ПДВ с 20% до 7% на бензин, дизтопливо и сжиженный газ. Также согласована нулевая ставка акциза на эти виды топлива.