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В Украине возобновлен лицензионный контроль над топливом, табаком и алкоголем

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Кабмин возобновил лицензионный контроль над оборотом подакцизных товаров
Кабмин возобновил лицензионный контроль над оборотом подакцизных товаров
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров возобновил лицензионный контроль над оборотом подакцизных товаров, таких как топливо, табак и алкоголь. Об этом 12 сентября сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, которую цитирует пресс-служба Министерства экономики.

В Минэкономики отметили, что такой шаг позволит увеличить поступления в местные бюджеты и предотвратит возможные злоупотребления в сфере оборота товаров.

"Это решение позволит усилить контроль над оборотом высоколиквидных подакцизных товаров, которые имеют стратегическое значение для государства, – спирт и горючее. А также товаров, которые имеют вредное влияние при потреблении, в частности табак и алкоголь. При этом нужно понимать: это не правило, а исключение. Правительство и дальше решительно настроено внедрять политику дерегуляции", – рассказала она.

По словам Свириденко, с начала широкомасштабной агрессии России на декларативный принцип было переведено более 500 разрешительных процедур.

Контекст:

Дефицит топлива в Украине возник после уничтожение Россией около 15 украинских нефтебаз и Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, а также из-за блокирования РФ поставок морским путем.

17 мая в Украине решили приостановить государственное регулирование цен на топливо. Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что такое решение было принято для того, чтобы операторы рынка имели возможность насытить рынок необходимым ресурсом.

Пресс-служба правительства по итогам заседания проинформировала, что государство для решения проблемы дефицита топлива снизило ставку ПДВ с 20% до 7% на бензин, дизтопливо и сжиженный газ. Также согласована нулевая ставка акциза на эти виды топлива. 

Теги: Украина, Кабинет Министров, экономика, бюджет, бензин, алкоголь, спирт, лицензия, сигареты, Минэкономики, Юлия Свириденко
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