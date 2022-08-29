Рада снова попробует вернуть акциз на топливо, законопроект рекомендован профильным комитетом

Внесение законопроекта на голосование поддержали 18 членов комитета, трое воздержались, один не голосовал Фото: ЕРА

По его словам, вынесенный Кабинетом Министров на комитет вариант документа значительно отличается от предыдущего, который депутаты не поддержали.

В нем акцизом в €100 за 1000 л предлагаются облагать бензин и дизель, а для газа размер сбора снижен до €52. Акциз и налог на добавленную стоимость для альтернативных видов топлива с добавлением биоэтанола тоже приравнивается к €100 евро/1000 л вместо €162.

За законопроект проголосовали 18 членов комитета, трое воздержались, один не голосовал.

Железняк уточнил, что он голосовал против.