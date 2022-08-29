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Рада снова попробует вернуть акциз на топливо, законопроект рекомендован профильным комитетом

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Внесение законопроекта на голосование поддержали 18 членов комитета, трое воздержались, один не голосовал
Внесение законопроекта на голосование поддержали 18 членов комитета, трое воздержались, один не голосовал
Фото: ЕРА

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины рекомендовал к принятию парламентом законопроект №7668, предусматривающий восстановление акцизного налога на топливо. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Голоса", член налогового комитета Ярослав Железняк.

По его словам, вынесенный Кабинетом Министров на комитет вариант документа значительно отличается от предыдущего, который депутаты не поддержали.

В нем акцизом в €100 за 1000 л предлагаются облагать бензин и дизель, а для газа размер сбора снижен до €52. Акциз и налог на добавленную стоимость для альтернативных видов топлива с добавлением биоэтанола тоже приравнивается к €100 евро/1000 л вместо €162.

За законопроект проголосовали 18 членов комитета, трое воздержались, один не голосовал.

Железняк уточнил, что он голосовал против.

Контекст:

Верховная Рада отменила акцизы на горючее в марте 2022 года, это решение было обусловлено кризисом на рынке топлива, вызванным мировым топливным кризисом и атаками России на инфраструктуру для хранения и транспортировки энергоносителей. С июля ситуация на рынке горючего стабилизировалась, отметили в Мининфраструктуры.

Предлагая возвращение акциза, в правительстве считают, что на фоне снижения цен на нефтепродукты на мировых рынках это будет иметь минимальное влияние на розничную стоимость топлива.

16 августа Железняк сообщил, что депутаты Рады дважды отказались включать в повестку дня законопроект на эту тему, не хватило 13 голосов за.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, бензин, дизельное топливо, акциз, НДС, Ярослав Железняк
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