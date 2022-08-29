Возвращение акциза на горючее нанесет большой вред аграриям и военным – экономист

Цены на топливо за время российского вторжения и так выросли почти вдвое, напомнил экономист Фото: depositphotos.com

"Нельзя сейчас трогать горючее – потому что оно крайне необходимо в очень больших объемах как для ВСУ, так и для аграриев для выполнения своей работы. Повышать стоимость горючего – это наносит большой ущерб украинской экономике. И зачем это нужно, непонятно", – подчеркнул экономист.

Он добавил, что экономический кризис нужно преодолевать снижением налогов и сборов, так как их повышение разгоняет инфляцию.

"Что означает повышение акциза на горючее? Означает, что оно увеличится в цене, и это при том, что цены на него за время российского вторжения и так выросли почти вдвое. А горючее – это обязательная составляющая в себестоимости всех товаров и услуг. То есть начнется цепная реакция подорожания", – сказал Новак.

Падение ВВП в 2022 году составит от 35% до 50%, отметил он.

"В таких условиях любые действия, которые повышают инфляцию и снижают покупательную способность украинцев, просто недопустимы", – подытожил эксперт.