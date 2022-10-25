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McDonald's возобновил работу еще в двух городах Украины

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Сеть McDonald's продолжает открывать закрытые из-за вторжения РФ заведения
Сеть McDonald's продолжает открывать закрытые из-за вторжения РФ заведения
Фото: teren.in.ua

Сеть заведений быстрого питания McDonald's с 25 октября возобновляет работу в Тернополе и Борисполе Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Рестораны открылись по адресам: Тернополь – улица Гетмана Мазепы, 30; Борисполь – улица Киевский Путь, 67 (ТЦ Park Town). 

Также с сегодняшнего дня открываются еще пять ресторанов в Киеве:

  • площадь Вокзальная, 2;
  • улица Хмельницкого, 40/25;
  • улица Берковецкая, 6д (ТРЦ Lavina Mall);
  • улица Правды, 47 (ТРЦ Retroville);
  • улица Лаврухина, 4а (ТРЦ РайON).

Всего в Киеве, согласно информации на сайте компании, работают уже более 30 ресторанов McDonald's. 

Контекст:

McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения компании в Украине закрылись, а в пресс-службе McDonald's заявили, что они не откроются до завершения боевых действий.

19 сентября анонсировали открытие первых трех ресторанов McDonald's в Киеве. Запуск заведений начинался с доставки. 30 сентября в компании заявили, что открывают 10 залов в Киеве, они будут работать каждый день.

С 18 октября сеть также возобновила работу во Львове.

Теги: Киев, Тернополь, Борисполь, ресторан, McDonald's
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