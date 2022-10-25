McDonald's возобновил работу еще в двух городах Украины

Рестораны открылись по адресам: Тернополь – улица Гетмана Мазепы, 30; Борисполь – улица Киевский Путь, 67 (ТЦ Park Town).

Также с сегодняшнего дня открываются еще пять ресторанов в Киеве:

Всего в Киеве, согласно информации на сайте компании, работают уже более 30 ресторанов McDonald's.

Контекст:

McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения компании в Украине закрылись, а в пресс-службе McDonald's заявили, что они не откроются до завершения боевых действий.

19 сентября анонсировали открытие первых трех ресторанов McDonald's в Киеве. Запуск заведений начинался с доставки. 30 сентября в компании заявили, что открывают 10 залов в Киеве, они будут работать каждый день.

С 18 октября сеть также возобновила работу во Львове.