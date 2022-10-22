В Киеве возобновил работу еще один McDonald's

"Мы ждем вас в еще одном открытом ресторане по улице Гната Юры, 13", – говорится в сообщении.

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Всего в Киеве открылись уже более 20 ресторанов McDonald's.

Фото: ukraine.mcdonalds.ua