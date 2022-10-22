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КИЕВ

В Киеве возобновил работу еще один McDonald's

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McDonald's начал постепенно возобновлять работу в Украине с конца сентября
McDonald's начал постепенно возобновлять работу в Украине с конца сентября
Фото: depositphotos.com

Сеть заведений быстрого питания McDonald's в своем Instagram объявила о возобновлении работы еще одного ресторана в Киеве.

"Мы ждем вас в еще одном открытом ресторане по улице Гната Юры, 13", – говорится в сообщении.

Всего в Киеве открылись уже более 20 ресторанов McDonald's.

Фото: ukraine.mcdonalds.ua
Фото: ukraine.mcdonalds.ua

Контекст:

McDonald's в Украине работает с 1997 года. После начала полномасштабной войны все заведения компании в Украине закрылись, а в пресс-службе McDonald's заявили, что они не откроются до завершения боевых действий.

19 сентября анонсировали открытие первых трех ресторанов McDonald's в Киеве. Делать заказы в них можно было только через доставку Glovo.

27 сентября возобновили работу еще семь ресторанов McDonald's – также в режиме доставки. 30 сентября в компании заявили, что открывают 10 залов в Киеве, они будут работать каждый день.

В других городах запуск заведений также начнется с доставки, а затем посетители смогут самостоятельно прийти в рестораны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, ресторан, McDonald's, питание
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