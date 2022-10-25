Владелец KFC продает свою сеть в РФ. Рестораны будут называться Rostic's

"Смарт Сервис ЛТД" станет владельцем всех ресторанов KFC, принадлежащих Yum! Brands напрямую, и прав на мастер-франшизу для франчайзинговых заведений KFC.

По договоренности сторон покупатель должен обеспечить постепенный ребрендинг всех заведений KFC в России. "Коммерсантъ" отмечает, что новым названием сети ресторанов станет Rostic’s.

Всего в России насчитывается около 1 тыс. ресторанов KFC.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1200 компаний.

KFC – не первая крупная сеть заведений быстрого питания, продающая свой бизнес в РФ. В середине мая аналогичное решение принял McDonald's, его ребрендировали во "Вкусно – и точка".