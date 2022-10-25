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Владелец KFC продает свою сеть в РФ. Рестораны будут называться Rostic's

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Всего в России насчитывается около 1 тыс. ресторанов KFC
Всего в России насчитывается около 1 тыс. ресторанов KFC
Фото: depositphotos.com

Российскую сеть ресторанов KFC продали местной компании "Смарт Сервис ЛТД", которая раньше управляла 41 заведением KFC по франшизе. Об этом сообщается на сайте американской компании Yum! Brands, которой принадлежат бренды KFC и Pizza Hut.

"Смарт Сервис ЛТД" станет владельцем всех ресторанов KFC, принадлежащих Yum! Brands напрямую, и прав на мастер-франшизу для франчайзинговых заведений KFC.

По договоренности сторон покупатель должен обеспечить постепенный ребрендинг всех заведений KFC в России. "Коммерсантъ" отмечает, что новым названием сети ресторанов станет Rostic’s.

Всего в России насчитывается около 1 тыс. ресторанов KFC. 

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1200 компаний.

KFC – не первая крупная сеть заведений быстрого питания, продающая свой бизнес в РФ. В середине мая аналогичное решение принял McDonald's, его ребрендировали во "Вкусно – и точка".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, бизнес, ресторан, KFC
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