Значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии приведет к потере Украиной позиций на мировых рынках – Оринчак

Она отметила, что предприятия пока и так страдают от веерных отключений электроэнергии, но некоторые заводы и другие производственные предприятия просто приостановили свою деятельность.

"Учитывая также отсутствие нормальных логистических цепочек, это все приводит к потере рынков, потому что не все заказчики согласны ждать свои заказы по два-три месяца. Таким образом, происходит замещение Украины на рынках. И тогда возникает логичный вопрос: а с чего компании должны платить этот повышенный тариф?" – сказала Оринчак.

По ее словам, украинские компании стараются сохранить рабочие коллективы и выплачивать зарплату, а также помогать Вооруженным силам, но у них нет доступа к донорским деньгам, как у "Укрэнерго".

"Есть много фондов в энергетической отрасли. И Украина получает от них значительную финансовую помощь, которую можно использовать, – эти средства направлены на энергопомощь для нашей страны", – заявила Оринчак.