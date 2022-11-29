Значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии приведет к потере Украиной позиций на мировых рынках – Оринчак

Она отметила, что предприятия пока и так страдают от веерных отключений электроэнергии, но некоторые заводы и другие производственные предприятия просто приостановили свою деятельность.
"Учитывая также отсутствие нормальных логистических цепочек, это все приводит к потере рынков, потому что не все заказчики согласны ждать свои заказы по два-три месяца. Таким образом, происходит замещение Украины на рынках. И тогда возникает логичный вопрос: а с чего компании должны платить этот повышенный тариф?" – сказала Оринчак.
По ее словам, украинские компании стараются сохранить рабочие коллективы и выплачивать зарплату, а также помогать Вооруженным силам, но у них нет доступа к донорским деньгам, как у "Укрэнерго".
"Есть много фондов в энергетической отрасли. И Украина получает от них значительную финансовую помощь, которую можно использовать, – эти средства направлены на энергопомощь для нашей страны", – заявила Оринчак.
Агентство УНИАН писало, что НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84% – с 345 грн/МВт-ч до 636,17 грн/МВт-ч.
"В заявлении компании отмечается, что тариф на электроэнергию для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги", – подчеркивает агентство.
Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступило против повышения. В Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что у "Укрэнерго" есть все резервы для того, чтобы не повышать в 2023 году тарифы на диспетчеризацию электроэнергии, в то время как резкий рост сразу на 273% значительно ухудшит состояние транспортной отрасли Украины. С похожей позицией выступила и Федерация работодателей Украины, а также Федерация металлургов.