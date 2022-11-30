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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю в больницы Донецка доставили 720 раненых оккупантов, в Горловке под госпиталь перепрофилировали гражданскую больницу – Генштаб ВСУ

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Согласно сообщению Генштаба ВСУ, только в районе Донецка ранения на фронте за неделю получили сотни оккупантов
Согласно сообщению Генштаба ВСУ, только в районе Донецка ранения на фронте за неделю получили сотни оккупантов
Фото: ЕРА (архив)

За последнюю неделю в больницы оккупированного Донецка доставили 720 военнослужащих российской оккупационной армии.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованной в Facebook 30 ноября.  

"В течение прошлой недели в лечебные учреждения временно оккупированного города Донецка доставлено более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск. Также во временно оккупированном городе Горловка одна из гражданских больниц перепрофилирована в военный госпиталь, куда полностью ограничен доступ гражданским лицам. К больным допускается исключительно медицинский персонал", – сказано в сообщении. 

На каком именно направлении оккупанты понесли такие потери ранеными, не сообщается. Согласно данным Генштаба, РФ ведет наступление лишь на двух направлениях – бахмутском и авдеевском, а на остальных преимущественно обороняется. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0sshNUPA7CcWDaAt1Pxx3bcc7DqqAFsoP7UpUNzjmCQkPbgTKmkUtjKo7oJcBnU4jl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью освободили часть территорий Харьковской и Херсонской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября говорил, что в Донецкой области в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 29 ноября, достигли около 88,4 тыс. человек личного состава. Зеленский прогнозирует, что до конца года потери РФ составят 100 тыс. убитыми

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецк, Генштаб ВСУ, Горловка, раненые, больница, госпиталь, война России против Украины, потери армии России, потери
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