За неделю в больницы Донецка доставили 720 раненых оккупантов, в Горловке под госпиталь перепрофилировали гражданскую больницу – Генштаб ВСУ

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, только в районе Донецка ранения на фронте за неделю получили сотни оккупантов Фото: ЕРА (архив)

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованной в Facebook 30 ноября.

"В течение прошлой недели в лечебные учреждения временно оккупированного города Донецка доставлено более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск. Также во временно оккупированном городе Горловка одна из гражданских больниц перепрофилирована в военный госпиталь, куда полностью ограничен доступ гражданским лицам. К больным допускается исключительно медицинский персонал", – сказано в сообщении.

На каком именно направлении оккупанты понесли такие потери ранеными, не сообщается. Согласно данным Генштаба, РФ ведет наступление лишь на двух направлениях – бахмутском и авдеевском, а на остальных преимущественно обороняется.

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