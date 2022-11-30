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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ продолжает наступать на бахмутском и авдеевском направлениях, ВСУ отбили атаки в районе шести населенных пунктов – Генштаб

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Украинские защитники отбили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях
Украинские защитники отбили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошлые сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районе шести населенных пунктов Луганской (Стельмаховка) и Донецкой (Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка) областей .

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 30 ноября.  

"На бахмутском и авдеевском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районе Авдеевки", – сказано в сообщении. 

На купянском, лиманском, новопавловском, запорожском направлениях оккупанты, согласно релизу, преимущественно обороняются. 

"На волынском и полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На северском направлении противник из минометов и артиллерийских систем обстрелял районы населенных пунктов Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское и Майское Сумской области", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0sshNUPA7CcWDaAt1Pxx3bcc7DqqAFsoP7UpUNzjmCQkPbgTKmkUtjKo7oJcBnU4jl

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, Соледар, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Опытное, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, Белогоровка
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