РФ продолжает наступать на бахмутском и авдеевском направлениях, ВСУ отбили атаки в районе шести населенных пунктов – Генштаб

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 30 ноября.

"На бахмутском и авдеевском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районе Авдеевки", – сказано в сообщении.

На купянском, лиманском, новопавловском, запорожском направлениях оккупанты, согласно релизу, преимущественно обороняются.

"На волынском и полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На северском направлении противник из минометов и артиллерийских систем обстрелял районы населенных пунктов Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское и Майское Сумской области", – добавили в Генштабе.