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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Азовец Дутчак: 23 февраля в Мариуполе была очень напряженная ситуация. Мы съездили в город, приехали на базу в Юрьевку – собрали тревожные рюкзаки и стали готовить БК

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Дутчак: Слушая 24 февраля бред Путина наглый, абсолютно циничный, я просто чувствовал, как закипало негодование у азовцев
Дутчак: Слушая 24 февраля бред Путина – наглый, абсолютно циничный, – я просто чувствовал, как закипало негодование у азовцев
Фото: Владислав Дутчак / Facebook

Отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" (известный как полк "Азов") заранее готовился к войне и предполагал, что Россия решится на полномасштабное вторжение. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал военнослужащий "Азова" сержант Владислав Дутчак (позывной Доцент).

В "Азове" Дутчак занимается идеологической работой, читает бойцам лекции по истории, военной педагогике и военной психологии. Он принимал участие в защите Мариуполя Донецкой области, четыре месяца провел в плену оккупантов. Был освобожден в сентябре в рамках обмена пленными. 

"Полк "Азов" – очень, очень и очень профессиональное, боеспособное подразделение. Ребята готовились [к войне] постоянно. Постоянно у них были сборы, постоянно у них выезды на полигон, постоянно занятия... Да, действительно, мы были готовы. Я говорю "мы" – имею в виду наши боевые подразделения", – сказал Дутчак. 

Он напомнил, что в конце 2021 года командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис) в интервью украинским СМИ заявил, что война "очень и очень возможна" и "даже указал направления, по которым, как он думал, будут нанесены удары" (в эфире телеканала NTA в декабре Прокопенко предположил, что если Россия решится на вторжения, то оно произойдет не со стороны Донбасса, а "по направлению Брянск – Киев", поскольку это кратчайший путь, чтобы захватить столицу и "принудить нашу власть к капитуляции"). 

Дутчак вспомнил атмосферу в Мариуполе накануне нападения России. В городе после решения президента РФ Владимира Путина признать "независимость" незаконных вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР", захвативших часть Донецкой и Луганской областей Украины, проходили проукраинские митинги, но в целом ситуация, по его словам, уже казалась напряженной. 

"Мы вечером 23-го числа съездили в Мариуполь. Была очень такая, напряженная ситуация. Мы наладили связи с волонтерами, местными жителями, обменялись телефонами... Постояли, попили кофе, посмотрели, как мариупольчане возле театра собрались и рассказывали, что они думают о Путине, и как посылали его в известном направлении с его инициативой защиты русскоязычных, потому что 99% тех людей, которые собрались в центре Мариуполя в тот день, в тот вечер, говорили на русском. Но они абсолютно не желали быть защищенными Путиным. И мы поехали на базу в Юрьевку [под Мариуполем]", – вспомнил азовец.

Вернувшись на базу, как рассказал Дутчак, военнослужащие начали готовить "тревожные рюкзаки". 

"На самой базе мы на всякий случай собрали вещи, так называемые тревожные рюкзаки, которые в принципе были уже готовы, но там кое-что еще нужно было дособрать, и стали готовить БК (боекомплект. – "ГОРДОН")", – сказал военнослужащий.

Он уточнил, что, "если что-то случится", у азовцев была команда оперативно покинуть базы и выдвинуться на Мариуполь. 

По словам Дутчака, в первые минуты, когда стало известно о нападении России, у него и других бойцов не было растерянности.

"Я наблюдал за ними, как бы сверял свои чувства с их [чувствами]. Был момент какой-то неопределенности... Но все исправило выступление Путина [о начале "военной операции" в Украине]. Мы его слушали, когда собирали оружие. Слушая этот бред – наглый, абсолютно циничный, – я просто чувствовал, как закипало негодование у людей", –  вспомнил азовец. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября СМИ со ссылкой на западные разведки начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Западные разведки предупреждали Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину.

С 17 февраля 2022 года на фоне наращивания российских военных сил на границе наблюдалась резкая эскалации на Донбассе

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Сегодня 280-й день войны. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Донецкая область, Мариуполь, полк Азов, война России против Украины, Денис Прокопенко, Владислав Дутчак
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