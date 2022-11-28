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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

"Азовсталь", Редис, Ахметов, плен, допросы, когда закончится война. Интервью Гордона с азовцем Дутчаком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с военнослужащим отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" сержантом Владиславом Дутчаком (позывной Доцент).

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Дутчак говорил о:

  • том, почему российские пропагандисты называют его главным идеологом и вербовщикам "Азова";
  • лекциях для азовцев и о том, почему он решил служить в этом подразделении; 
  • идеологии азовцев;
  • украинском национализме;
  • начале полномасштабного вторжения России и о том, каким для него был первый день войны;
  • Мариуполе и обороне "Азовстали";
  • прямом попадании оккупантов по штабному бункеру украинских защитников;
  • командире "Азова" Денисе Прокопенко;
  • бизнесмене, собственнике "Азовстали" Ринате Ахметове;
  • российском плене и допросах сотрудников ФСБ и Следственного комитета России;
  • окончании войны.

"Все империалистические войны заканчиваются плачевно для империи. Война закончится, как только придет осознание, что люди гибнут за бредовые идеи психически больного человека", – сказал во время интервью Дутчак. 

Дутчак родился в 1975 году в Желтых Водах Днепропетровской области. По первому образованию  историк, по второму  экономист. Преподавал политологию и философию в университетах Днепра и Запорожья, кандидат философских наук. 

В 2017 году Дутчака пригласили в "Азов" прочитать военнослужащим лекции по военной истории Украины. Затем он прошел курс молодого бойца и подписал контракт с "Азовом" – преподавал в подразделении на постоянной основе, был инструктором по гуманитарной подготовке.

После полномасштабного вторжения России, которое началось в феврале 2022 года, вместе с другими бойцами "Азова" был в Мариуполе Донецкой области. Попал в плен в мае после выхода украинских защитников с "Азовстали". Был освобожден в конце сентября в рамках большого обмена пленными. 

Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. 

В мае стал вирусным фрагмент видео, на котором Дутчака допрашивали российские пропагандисты. Азовца спросили, кто для него жители "ЛДНР". "Украинцы. Безусловно, среди них есть люди, которые ошибаются в своих взглядах, но это украинцы – такие, как и мы. Рано или поздно мы найдем с ними общий язык", – ответил он. 

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Ринат Ахметов, Национальная гвардия, Мариуполь, полк Азов, плен, Азовсталь, национализм, война России против Украины, Денис Прокопенко, Владислав Дутчак
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