"Азовсталь", Редис, Ахметов, плен, допросы, когда закончится война. Интервью Гордона с азовцем Дутчаком. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Дутчак говорил о:

том, почему российские пропагандисты называют его главным идеологом и вербовщикам "Азова";

лекциях для азовцев и о том, почему он решил служить в этом подразделении;

идеологии азовцев;

украинском национализме;

начале полномасштабного вторжения России и о том, каким для него был первый день войны;

Мариуполе и обороне "Азовстали";

прямом попадании оккупантов по штабному бункеру украинских защитников;

командире "Азова" Денисе Прокопенко;

бизнесмене, собственнике "Азовстали" Ринате Ахметове;

российском плене и допросах сотрудников ФСБ и Следственного комитета России;

окончании войны.

"Все империалистические войны заканчиваются плачевно для империи. Война закончится, как только придет осознание, что люди гибнут за бредовые идеи психически больного человека", – сказал во время интервью Дутчак.

Дутчак родился в 1975 году в Желтых Водах Днепропетровской области. По первому образованию – историк, по второму – экономист. Преподавал политологию и философию в университетах Днепра и Запорожья, кандидат философских наук.

В 2017 году Дутчака пригласили в "Азов" прочитать военнослужащим лекции по военной истории Украины. Затем он прошел курс молодого бойца и подписал контракт с "Азовом" – преподавал в подразделении на постоянной основе, был инструктором по гуманитарной подготовке.

После полномасштабного вторжения России, которое началось в феврале 2022 года, вместе с другими бойцами "Азова" был в Мариуполе Донецкой области. Попал в плен в мае после выхода украинских защитников с "Азовстали". Был освобожден в конце сентября в рамках большого обмена пленными.

Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

В мае стал вирусным фрагмент видео, на котором Дутчака допрашивали российские пропагандисты. Азовца спросили, кто для него жители "ЛДНР". "Украинцы. Безусловно, среди них есть люди, которые ошибаются в своих взглядах, но это украинцы – такие, как и мы. Рано или поздно мы найдем с ними общий язык", – ответил он.