"Азовсталь", Редис, Ахметов, плен, допросы, когда закончится война. Интервью Гордона с азовцем Дутчаком. Трансляция

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Дутчак говорил о:
"Все империалистические войны заканчиваются плачевно для империи. Война закончится, как только придет осознание, что люди гибнут за бредовые идеи психически больного человека", – сказал во время интервью Дутчак.
Дутчак родился в 1975 году в Желтых Водах Днепропетровской области. По первому образованию – историк, по второму – экономист. Преподавал политологию и философию в университетах Днепра и Запорожья, кандидат философских наук.
В 2017 году Дутчака пригласили в "Азов" прочитать военнослужащим лекции по военной истории Украины. Затем он прошел курс молодого бойца и подписал контракт с "Азовом" – преподавал в подразделении на постоянной основе, был инструктором по гуманитарной подготовке.
После полномасштабного вторжения России, которое началось в феврале 2022 года, вместе с другими бойцами "Азова" был в Мариуполе Донецкой области. Попал в плен в мае после выхода украинских защитников с "Азовстали". Был освобожден в конце сентября в рамках большого обмена пленными.
Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.
В мае стал вирусным фрагмент видео, на котором Дутчака допрашивали российские пропагандисты. Азовца спросили, кто для него жители "ЛДНР". "Украинцы. Безусловно, среди них есть люди, которые ошибаются в своих взглядах, но это украинцы – такие, как и мы. Рано или поздно мы найдем с ними общий язык", – ответил он.