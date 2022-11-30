Зеленская выступила в парламенте Великобритании и призвала к созданию спецтрибунала по расследованию агрессии РФ

Зеленская: Украина нуждается в таком трибунале, как Нюрнбергский. Зло должно быть осуждено и наказано официально, публично, всем миром Фото: president.gov.ua

В релизе говорится, что в своей речи первая леди сравнила Великобританию во время Второй мировой войны и Украину, против которой ведет полномасштабную войну Россия.

"Украине нужна не только победа. Нам нужна справедливость. Я приехала в Великобританию именно за ней – за справедливостью, которой должна завершиться эта война, равно как ею завершилась Вторая мировая. Невозможно было представить, что после всех преступлений нацистов их оставят безнаказанными. Так же и мы стремимся, чтобы была справедливость и для наших людей, против которых направлены российские ракетные рейды", – сказала Зеленская, обращаясь к парламентариям, отрывок из речи она опубликовала в Facebook.

В ОП отметили, что первая леди во время выступления показала кадры из обесточенных украинских городов, в частности – фото девочки, которую родители вынуждены были привезти на заправку, чтобы там включить в розетку ингалятор.

Зеленская призвала британский парламент и правительство стать лидером глобальных усилий по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. В частности, способствовать принятию подготовленной Украиной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании такого спецтрибунала.

"В стране, которую во Вторую мировую бомбили нацисты, как россияне теперь бомбят Украину, хорошо знают, что такое историческая справедливость. Еще во время войны, 13 января 1942 года, здесь была подписана Сент-Джеймская декларация, которая зафиксировала волю привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности и преступлениях против мира. На этой основе впоследствии состоялся Нюрнбергский трибунал. Теперь в таком трибунале нуждается Украина. Зло должно быть осуждено и наказано официально, публично, всем миром. Ибо справедливость нужна не только нам и всем пострадавшим. Справедливость нужна, чтобы выжил весь мир", – подчеркнула она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)