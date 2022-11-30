Зеленская выступила в парламенте Великобритании и призвала к созданию спецтрибунала по расследованию агрессии РФ

В релизе говорится, что в своей речи первая леди сравнила Великобританию во время Второй мировой войны и Украину, против которой ведет полномасштабную войну Россия.
"Украине нужна не только победа. Нам нужна справедливость. Я приехала в Великобританию именно за ней – за справедливостью, которой должна завершиться эта война, равно как ею завершилась Вторая мировая. Невозможно было представить, что после всех преступлений нацистов их оставят безнаказанными. Так же и мы стремимся, чтобы была справедливость и для наших людей, против которых направлены российские ракетные рейды", – сказала Зеленская, обращаясь к парламентариям, отрывок из речи она опубликовала в Facebook.
В ОП отметили, что первая леди во время выступления показала кадры из обесточенных украинских городов, в частности – фото девочки, которую родители вынуждены были привезти на заправку, чтобы там включить в розетку ингалятор.
Зеленская призвала британский парламент и правительство стать лидером глобальных усилий по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. В частности, способствовать принятию подготовленной Украиной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании такого спецтрибунала.
"В стране, которую во Вторую мировую бомбили нацисты, как россияне теперь бомбят Украину, хорошо знают, что такое историческая справедливость. Еще во время войны, 13 января 1942 года, здесь была подписана Сент-Джеймская декларация, которая зафиксировала волю привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности и преступлениях против мира. На этой основе впоследствии состоялся Нюрнбергский трибунал. Теперь в таком трибунале нуждается Украина. Зло должно быть осуждено и наказано официально, публично, всем миром. Ибо справедливость нужна не только нам и всем пострадавшим. Справедливость нужна, чтобы выжил весь мир", – подчеркнула она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине десятки тысяч военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объясняли в ОП.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины.
5 октября Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины, он дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Ранее украинский президент неоднократно заявлял о необходимости создания такого трибунала.
Верховная Рада 7 октября приняла обращение к международным организациям и партнерам, в котором призвала создать спецтрибунал для России.