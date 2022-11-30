Зеленский: Международно-правовых инструментов недостаточно для наказания России, нужен спецтрибунал

"Мы уже сотрудничаем со многими странами и организациями, чтобы каждый российский убийца получил заслуженное наказание. Мы уже наладили взаимодействие с Международным уголовным судом и будем его наращивать. Но, к сожалению, существующих международно-правовых инструментов недостаточно для справедливости", – сказал Зеленский.
По его словам, за агрессию против Украины "даже в Международном уголовном суде (МУС) пока невозможно привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России".
"[Это] преступление, породившее все другие преступления этой войны – и не только после 24 февраля [2022 года], но и с 2014 года. Именно тогда все это началось. Чтобы была ответственность за агрессию, нужен специальный трибунал – в дополнение к Международному уголовному суду. И мы делаем все, чтобы создать такой трибунал", – объяснил президент Украины.
Он отметил, что в этом направлении украинцы работают с Великобританией, Нидерландами, Францией.
"Мы должны объединить мировое большинство в поддержку проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН по спецтрибуналу. Мы должны разработать необходимую юридическую архитектуру, чтобы трибунал заработал. Должны полностью реализовать этот пункт нашей формулы мира и реально обеспечить справедливость после этой войны так же, как и после Второй мировой", – объяснил Зеленский.
Президент Украины также назвал "очень полезной" состоявшуюся в Берлине встречу министров юстиции стран "Большой семерки", на которой Украину представляли генеральный прокурор и министр юстиции.
"Встреча была посвящена как раз привлечению к ответственности оккупантов и государства-агрессора за все ими совершенное. По итогам встречи мы видим очевидную готовность работать вместе, чтобы наконец восстановить силу международного права, восстановить полное действие Устава ООН и привлечь Россию к справедливой ответственности", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине десятки тысяч военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объясняли в ОП.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.
Зеленский говорил, что послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины.
5 октября Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины, он дополнит деятельность МУС и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Ранее украинский президент неоднократно заявлял о необходимости создания такого трибунала.
Верховная Рада 7 октября приняла обращение к международным организациям и партнерам, в котором призвала создать спецтрибунал для России.