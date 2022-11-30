Зеленский: Международно-правовых инструментов недостаточно для наказания России, нужен спецтрибунал

"Мы уже сотрудничаем со многими странами и организациями, чтобы каждый российский убийца получил заслуженное наказание. Мы уже наладили взаимодействие с Международным уголовным судом и будем его наращивать. Но, к сожалению, существующих международно-правовых инструментов недостаточно для справедливости", – сказал Зеленский.

По его словам, за агрессию против Украины "даже в Международном уголовном суде (МУС) пока невозможно привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России".

"[Это] преступление, породившее все другие преступления этой войны – и не только после 24 февраля [2022 года], но и с 2014 года. Именно тогда все это началось. Чтобы была ответственность за агрессию, нужен специальный трибунал – в дополнение к Международному уголовному суду. И мы делаем все, чтобы создать такой трибунал", – объяснил президент Украины.

Он отметил, что в этом направлении украинцы работают с Великобританией, Нидерландами, Францией.

"Мы должны объединить мировое большинство в поддержку проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН по спецтрибуналу. Мы должны разработать необходимую юридическую архитектуру, чтобы трибунал заработал. Должны полностью реализовать этот пункт нашей формулы мира и реально обеспечить справедливость после этой войны так же, как и после Второй мировой", – объяснил Зеленский.

Президент Украины также назвал "очень полезной" состоявшуюся в Берлине встречу министров юстиции стран "Большой семерки", на которой Украину представляли генеральный прокурор и министр юстиции.

"Встреча была посвящена как раз привлечению к ответственности оккупантов и государства-агрессора за все ими совершенное. По итогам встречи мы видим очевидную готовность работать вместе, чтобы наконец восстановить силу международного права, восстановить полное действие Устава ООН и привлечь Россию к справедливой ответственности", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)