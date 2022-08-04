Кулеба о спецтрибунале для России: Речь о решении, где будет зафиксировано, что Путин – преступник. Нашим партнерам страшновато

Кулеба: Есть проблема институционального эгоизма и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания спецтрибунала Фото: ЕРА

Журналисты спросили, реально ли с нынешними настроениями партнеров Украины в Европе реализовать идею спецтрибунала для руководства России за военные преступления в Украине.

"Тема трибунала – это оголенный нерв. Любую позицию, в принципе, можно как-то закамуфлировать или размыть. Но независимо от того, поддерживаешь ты трибунал или не поддерживаешь, ты понимаешь, что речь идет о юридическом решении, где будет зафиксировано, что [президент РФ] Владимир Путин является преступником и несет ответственность за приказы, в результате которых погибли десятки тысяч человек. Не буду скрывать, здесь им страшновато по разным причинам", – сказал Кулеба.

Одной из таких причин он назвал "политическую", отметив, что "практика судить лидера другого государства – очень шаткая". Министр напомнил, что с 1945 года было всего два подобных трибунала – Нюрнбергский и процесс по делу югославского и сербского политика Слободана Милошевича.

Он также отметил, что "есть клуб фанатов Международного уголовного суда", к которому Украина тоже относится. В уставе МУС написано, что одним из преступлений, за которые он может судить, является агрессия. Но на практике, по словам Кулебы, МУС по юридическим причинам не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России.

"Наши партнеры говорят: "Не нужно создавать трибунал, потому что у нас есть МУС, нельзя создавать ему альтернативу". А мы говорим: "Подождите, что важнее – интересы МУС, не желающего никаких временных альтернатив себе, или справедливость, ради которой МУС существует?" Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МУС. Короче говоря, есть проблема институционального эгоизма и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания спецтрибунала", – пояснил глава МИД.

Чтобы создать специальный трибунал, необходимо преодолеть эти препятствия, отметил Кулеба. Он подчеркнул, что Украина ведет эту работу, и по его мнению, результат будет.

"Мы призываем все государства и организации поддержать создание специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Это преступление произошло, а значит, за него должно быть наказание", – резюмировал он.