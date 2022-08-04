ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о спецтрибунале для России: Речь о решении, где будет зафиксировано, что Путин – преступник. Нашим партнерам страшновато

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Есть проблема институционального эгоизма и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания спецтрибунала
Кулеба: Есть проблема институционального эгоизма и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания спецтрибунала
Фото: ЕРА

Чтобы создать специальный трибунал по преступлениям российской агрессии против Украины, необходимо преодолеть два препятствия, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу", опубликованном 3 августа.

Журналисты спросили, реально ли с нынешними настроениями партнеров Украины в Европе реализовать идею спецтрибунала для руководства России за военные преступления в Украине.

"Тема трибунала – это оголенный нерв. Любую позицию, в принципе, можно как-то закамуфлировать или размыть. Но независимо от того, поддерживаешь ты трибунал или не поддерживаешь, ты понимаешь, что речь идет о юридическом решении, где будет зафиксировано, что [президент РФ] Владимир Путин является преступником и несет ответственность за приказы, в результате которых погибли десятки тысяч человек. Не буду скрывать, здесь им страшновато по разным причинам", – сказал Кулеба.

Одной из таких причин он назвал "политическую", отметив, что "практика судить лидера другого государства – очень шаткая". Министр напомнил, что с 1945 года было всего два подобных трибунала – Нюрнбергский и процесс по делу югославского и сербского политика Слободана Милошевича.

Он также отметил, что "есть клуб фанатов Международного уголовного суда", к которому Украина тоже относится. В уставе МУС написано, что одним из преступлений, за которые он может судить, является агрессия. Но на практике, по словам Кулебы, МУС по юридическим причинам не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России.

"Наши партнеры говорят: "Не нужно создавать трибунал, потому что у нас есть МУС, нельзя создавать ему альтернативу". А мы говорим: "Подождите, что важнее – интересы МУС, не желающего никаких временных альтернатив себе, или справедливость, ради которой МУС существует?" Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МУС. Короче говоря, есть проблема институционального эгоизма и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания спецтрибунала", – пояснил глава МИД. 

Чтобы создать специальный трибунал, необходимо преодолеть эти препятствия, отметил Кулеба. Он подчеркнул, что Украина ведет эту работу, и по его мнению, результат будет.  

"Мы призываем все государства и организации поддержать создание специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Это преступление произошло, а значит, за него должно быть наказание", – резюмировал он.

Контекст:

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, сообщал Кулеба. По его словам, Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров.

О необходимости создания специального трибунала для РФ говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Он также рассказал, что с 24 февраля до 14 июля в Украине зарегистрировали более 34 тыс. преступлений, связанных с агрессией РФ.

Теги: МИД Украины, агрессия, Дмитрий Кулеба, преступление, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Международный уголовный суд, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото
"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото
Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину и показала реакцию мужа на ее неожиданное появление у него на концерте. Видео
Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину и показала реакцию мужа на ее неожиданное появление у него на концерте. Видео
55-летний Кассель в сети поздравил 25-летнюю Кунаки с седьмой годовщиной их брака. Фото
55-летний Кассель в сети поздравил 25-летнюю Кунаки с седьмой годовщиной их брака. Фото
Дорофеева рассказала, какой совет помог ей усовершенствовать украинский язык
Дорофеева рассказала, какой совет помог ей усовершенствовать украинский язык
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя. Видео
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя. Видео
"Столько всего было в личном – на несколько жизней хватит". 40-летняя Мейхер призналась, что война кардинально изменила ее жизнь
"Столько всего было в личном – на несколько жизней хватит". 40-летняя Мейхер призналась, что война кардинально изменила ее жизнь
  "Інтерв'ю візьме Гордон, Притулі скинувся на дрон". Группа Karta Svitu посвятила новую песню знаменитому псу из ГСЧС Патрону. Видео
  "Інтерв'ю візьме Гордон, Притулі скинувся на дрон". Группа Karta Svitu посвятила новую песню знаменитому псу из ГСЧС Патрону. Видео
"Именно сейчас мы начали ценить свою жизнь". Проживающая на Бали Tayanna показала новые снимки с сыном
"Именно сейчас мы начали ценить свою жизнь". Проживающая на Бали Tayanna показала новые снимки с сыном
"Всю свою любовь хочу направить нашим ребятам из ВСУ". 32-летняя Миша Романова выложила в сеть откровенное фото
"Всю свою любовь хочу направить нашим ребятам из ВСУ". 32-летняя Миша Романова выложила в сеть откровенное фото
"Боже, не смешите мои седые волосы". 48-летняя Мозговая по запросу подписчиков показала, как выглядит без фотошопа
"Боже, не смешите мои седые волосы". 48-летняя Мозговая по запросу подписчиков показала, как выглядит без фотошопа
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой
Супергерой, д'Артаньян, конкурент Винника, "две-три недели". Подборка мемов про Арестовича
Супергерой, д'Артаньян, конкурент Винника, "две-три недели". Подборка мемов про Арестовича G
  David Axelrod посвятил новую песню украинским защитникам. Видео
  David Axelrod посвятил новую песню украинским защитникам. Видео
  Увеличивший мышцы с помощью инъекций бразильский TikTok-блогер скончался в день своего 55-летия
  Увеличивший мышцы с помощью инъекций бразильский TikTok-блогер скончался в день своего 55-летия
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (275273)
2
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (242412)
3
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (189574)
4
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (156092)
5
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (146579)
6
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (104822)
7
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (64740)
8
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе (55249)
 
 
 
 