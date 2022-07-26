Малюська: Для привлечения Путина к ответственности нужно создать новый суд. Этим и занимается наш МИД

"Национальные суды не могут привлечь к ответственности Путина, [главу МИД РФ Сергея] Лаврова или [министра обороны России Сергея] Шойгу, потому что те защищены иммунитетом. А Международный уголовный суд мог бы, но у него нет возможности рассматривать дела по обвинению россиян в преступлении агрессии – преступлении, доказать совершение которого Путиным и его окружением крайне легко", – подчеркнул Малюська.
По его словам, представители МИД Украины прорабатывают этот вопрос с иностранными партнерами.
"Соответственно, для того преступления, которое точно совершили Путин и его ближайшее окружение: это агрессия, вторжение в Украину, – нужно создать другой суд, который бы имел возможность рассмотреть такое дело. Вот, собственно, этим и занимается наше Министерство иностранных дел, пытаясь убедить наших партнеров присоединиться к международному договору, предусматривающему создание такого отдельного уголовного трибунала, который бы мог рассмотреть преступления топ-чиновников Российской Федерации", – резюмировал министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.
Прокурор МУС Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения на гражданские объекты". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.
31 мая Хан анонсировал открытие офиса МУС в Украине. Сейчас, по его словам, в Украине работает группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул он.
11 июля в Офисе генерального прокурора сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 22 500 военных преступлений и преступлений агрессии против Украины.
По данным Bloomberg, первые дела против России за преступления в Украине суд в Гааге начнет рассматривать уже этой зимой.