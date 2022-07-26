Малюська: Для привлечения Путина к ответственности нужно создать новый суд. Этим и занимается наш МИД

Малюська: Национальные суды не могут привлечь Путина (на фото) к ответственности Фото: ЕРА

"Национальные суды не могут привлечь к ответственности Путина, [главу МИД РФ Сергея] Лаврова или [министра обороны России Сергея] Шойгу, потому что те защищены иммунитетом. А Международный уголовный суд мог бы, но у него нет возможности рассматривать дела по обвинению россиян в преступлении агрессии – преступлении, доказать совершение которого Путиным и его окружением крайне легко", – подчеркнул Малюська.

По его словам, представители МИД Украины прорабатывают этот вопрос с иностранными партнерами.

"Соответственно, для того преступления, которое точно совершили Путин и его ближайшее окружение: это агрессия, вторжение в Украину, – нужно создать другой суд, который бы имел возможность рассмотреть такое дело. Вот, собственно, этим и занимается наше Министерство иностранных дел, пытаясь убедить наших партнеров присоединиться к международному договору, предусматривающему создание такого отдельного уголовного трибунала, который бы мог рассмотреть преступления топ-чиновников Российской Федерации", – резюмировал министр.

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