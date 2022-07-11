Россияне совершили в Украине 22,5 тыс. военных преступлений – Офис генпрокурора

По последним данным, российские агрессоры совершили 22 552 преступления агрессии и военных преступлений. Из них 21 725 – нарушения законов и обычаев войны, 73 – планирование, подготовка или развязывание и ведение войны, 21 – пропаганда войны, 733 других.

Также зарегистрировано 10 948 преступлений против национальной безопасности. Из них 7625 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 1283 – государственная измена, 1535 – коллаборационной деятельности, 87 – пособничество государству-агрессору, 64 – диверсия и 354 других.

Жертвами российской агрессии стали почти тысяча украинских детей – 347 погибли, 648 получили ранения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)