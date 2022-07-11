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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне совершили в Украине 22,5 тыс. военных преступлений – Офис генпрокурора

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РФ регулярно обстреливает гражданские объекты в Украине
РФ регулярно обстреливает гражданские объекты в Украине
Фото: EPA

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 22 500 военных преступлений и преступлений агрессии против Украины. Об этом сообщил 11 июля Офис генерального прокурора в Telegram.

По последним данным, российские агрессоры совершили 22 552 преступления агрессии и военных преступлений. Из них 21 725  – нарушения законов и обычаев войны, 73 – планирование, подготовка или развязывание и ведение войны, 21 – пропаганда войны, 733 других.

Также зарегистрировано 10 948 преступлений против национальной безопасности. Из них 7625 –  посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 1283 – государственная измена, 1535 – коллаборационной деятельности, 87 – пособничество государству-агрессору, 64 – диверсия и 354 других.

Жертвами российской агрессии стали почти тысяча украинских детей – 347 погибли, 648 получили ранения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Российские войска регулярно атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Полиция расследует гибель более 12 тыс. мирных украинцев, сообщил 13 июня глава Нацполиции Игорь Клименко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, расследование, преступление, война России против Украины, Офис генпрокурора
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