Удар оккупантов по Часовому Яру. Спасатели достали из-под завалов уже 17 тел погибших

Таким образом, общее количество погибших достигло уже 17 человек, уточняет ГСЧС. Также из-под завалов спасли шестерых человек.
По предварительной информации, под завалами могут находиться еще 22 человека, среди которых девятилетний ребенок. Спасательные работы продолжаются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Удар по Часовому Яру оккупанты нанесли 9 июля из реактивных систем залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей.
В результате ракетного удара полностью разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома.