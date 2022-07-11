Удар оккупантов по Часовому Яру. Спасатели достали из-под завалов уже 17 тел погибших

Под завалами могут находиться еще 22 человека Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Таким образом, общее количество погибших достигло уже 17 человек, уточняет ГСЧС. Также из-под завалов спасли шестерых человек.

По предварительной информации, под завалами могут находиться еще 22 человека, среди которых девятилетний ребенок. Спасательные работы продолжаются.

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