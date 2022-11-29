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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очень важно добиваться справедливости". Главы минюстов стран G7 приняли совместную декларацию об Украине

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Участие во встрече принимал глава Минюста Украины (на фото крайний слева)
Участие во встрече принимал глава Минюста Украины (на фото крайний слева)
Фото: Marco Buschmann / Twitter

29 ноября на встрече в Берлине министры юстиции стран "Большой семерки" вместе с представителем Евросоюза и министром юстиции Украины Денисом Малюськой подписали совместную декларацию с обещанием помочь пострадавшим от преступлений, совершенных в ходе войны РФ против Украины. Текст декларации опубликован минюстом ФРГ.

"Мы самым решительным образом осуждаем агрессивную войну России против Украины. РФ грубо нарушает международное право, в частности Устав ООН; мы также самым решительным образом осуждаем продолжающиеся нападения, убийства и ранения гражданских лиц, мирных жителей и военнопленных, исчезновение детей, систематические нападения на критическую инфраструктуру и значительный ущерб медицинскому персоналу и учреждениям, а также связанное с конфликтом сексуальное и гендерное насилие в Украине", – говорится в документе.

Участники берлинской встречи подчеркнули, что "не могут оставаться безнаказанными военные преступления и другие злодеяния".

"Уголовное преследование за особо тяжкие международные преступления – наивысший приоритет для нас. [...] Нашей общей целью является установление ответственности правонарушителей в ходе разбирательства, проводимого в соответствии с нормами права и процессуальных норм для достижения максимальной ответственности и осуществления правосудия в отношении жертв. Мы остаемся непоколебимыми в нашей общей приверженности достижению этой цели", – заявили главы минюстов.

Подписанты декларации считают, что очень важно учитывать потребности пострадавших и добиваться справедливости в связи с тем, что они пережили.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Глава минюста Германии Марко Бушман объяснил в Twitter, что на встрече достигнуты договоренности "о конкретных мерах для лучшей координации расследований, чтобы лучше бороться с военными преступлениями, совершаемыми на территории Украины".

Бушман также считает, что "юридическое оформление зверств в Украине займет годы, может быть, даже десятилетия".

"Но мы будем хорошо подготовлены и будем сильны", – подчеркнул глава минюста Германии.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился – в апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории УкраиныПостепенное продвижение ВСУ продолжается.

По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

"Большая семерка" объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, преследования, убийство, война, ФРГ, Большая семерка, декларация, расследование, преступление, международное право, война России против Украины, ущерб, документы, пострадавшие, насилие, ранение
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