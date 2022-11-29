"Очень важно добиваться справедливости". Главы минюстов стран G7 приняли совместную декларацию об Украине

"Мы самым решительным образом осуждаем агрессивную войну России против Украины. РФ грубо нарушает международное право, в частности Устав ООН; мы также самым решительным образом осуждаем продолжающиеся нападения, убийства и ранения гражданских лиц, мирных жителей и военнопленных, исчезновение детей, систематические нападения на критическую инфраструктуру и значительный ущерб медицинскому персоналу и учреждениям, а также связанное с конфликтом сексуальное и гендерное насилие в Украине", – говорится в документе.

Участники берлинской встречи подчеркнули, что "не могут оставаться безнаказанными военные преступления и другие злодеяния".

"Уголовное преследование за особо тяжкие международные преступления – наивысший приоритет для нас. [...] Нашей общей целью является установление ответственности правонарушителей в ходе разбирательства, проводимого в соответствии с нормами права и процессуальных норм для достижения максимальной ответственности и осуществления правосудия в отношении жертв. Мы остаемся непоколебимыми в нашей общей приверженности достижению этой цели", – заявили главы минюстов.

Подписанты декларации считают, что очень важно учитывать потребности пострадавших и добиваться справедливости в связи с тем, что они пережили.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Глава минюста Германии Марко Бушман объяснил в Twitter, что на встрече достигнуты договоренности "о конкретных мерах для лучшей координации расследований, чтобы лучше бороться с военными преступлениями, совершаемыми на территории Украины".

Wir haben uns bei unserem #G7-Treffen auf die Berliner Erklärung geeinigt. Wir haben uns auf konkrete Maßnahmen verständigt, wie wir unsere Ermittlungen besser koordinieren, um gegen die Kriegsverbrechen, die auf dem Boden der Ukraine begangen werden, besser vorzugehen.#G7Justice pic.twitter.com/V0JDI02NO4 — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) November 29, 2022

Бушман также считает, что "юридическое оформление зверств в Украине займет годы, может быть, даже десятилетия".

"Но мы будем хорошо подготовлены и будем сильны", – подчеркнул глава минюста Германии.