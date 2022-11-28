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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министры юстиции G7 впервые проведут встречу по поводу военных преступлений в Украине

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Министры юстиции проведут встречу 28-го и 29 ноября в Берлине
Министры юстиции проведут встречу 28-го и 29 ноября в Берлине
Фото: EPA

Министры юстиции стран "Группы семи" проведут встречу, на которой обсудят расследование совершенных в Украине военных преступлений. Об этом в Twitter сообщил министр юстиции Германии Марко Бушманн 26 ноября.

Министры проведут встречу 28-го и 29 ноября в Берлине (Германия).

Страны "Большой семерки" стоят на стороне Украины и "ни одно военное преступление не может быть безнаказанным", написала пресс-служба министерства юстиции Германии в Twitter сегодня.

"Каждый нарушитель должен быть привлечен к ответственности! Для этого мы будем еще лучше координировать свои действия. С этой целью министры юстиции стран G7 впервые встречаются в Берлине", – говорится в сообщении.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился – в апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории УкраиныПостепенное продвижение ВСУ продолжается.

По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

Теги: Германия, Украина, Берлин, военные, Большая семерка, вторжение, преступление, трибунал, нарушители, военное преступление
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