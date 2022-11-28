Министры юстиции G7 впервые проведут встречу по поводу военных преступлений в Украине

Министры проведут встречу 28-го и 29 ноября в Берлине (Германия).

* - die sieben größten Industrienationen stehen an der Seite der #Ukraine. Am Montag und Dienstag treffen sich die Justizminister der G7-Staaten in Berlin - zum ersten Mal überhaupt. Das Thema: die Verfolgung von Kriegsverbrechen. BM @MarcoBuschmann zu #G7Justice: pic.twitter.com/sdNBCrFsFS — Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) November 26, 2022

Страны "Большой семерки" стоят на стороне Украины и "ни одно военное преступление не может быть безнаказанным", написала пресс-служба министерства юстиции Германии в Twitter сегодня.

"Каждый нарушитель должен быть привлечен к ответственности! Для этого мы будем еще лучше координировать свои действия. С этой целью министры юстиции стран G7 впервые встречаются в Берлине", – говорится в сообщении.