Министры юстиции G7 впервые проведут встречу по поводу военных преступлений в Украине

Министры проведут встречу 28-го и 29 ноября в Берлине (Германия).
* - die sieben größten Industrienationen stehen an der Seite der #Ukraine. Am Montag und Dienstag treffen sich die Justizminister der G7-Staaten in Berlin - zum ersten Mal überhaupt. Das Thema: die Verfolgung von Kriegsverbrechen. BM @MarcoBuschmann zu #G7Justice: pic.twitter.com/sdNBCrFsFS— Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) November 26, 2022
Страны "Большой семерки" стоят на стороне Украины и "ни одно военное преступление не может быть безнаказанным", написала пресс-служба министерства юстиции Германии в Twitter сегодня.
"Каждый нарушитель должен быть привлечен к ответственности! Для этого мы будем еще лучше координировать свои действия. С этой целью министры юстиции стран G7 впервые встречаются в Берлине", – говорится в сообщении.
Wir stehen fest an der Seite der * . Kein #Kriegsverbrechen in der Ukraine darf ungesühnt bleiben. Jeder Täter muss zur Verantwortung gezogen werden! Wir werden uns dafür noch besser koordinieren. Dazu treffen sich die Justizminister der G7-Staaten erstmals in Berlin. #G7Justice pic.twitter.com/aAVAqAYbtg— Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) November 28, 2022
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился – в апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.
По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.