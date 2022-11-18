Страны G7 осудили преступления России в Украине

"Мы самым решительным образом осуждаем продолжающиеся атаки России против гражданской инфраструктуры и городов по всей Украине. Мы глубоко обеспокоены судьбой детей, пропавших без вести в районах, находящихся под российской оккупацией. Мы подтверждаем нашу приверженность проведению и поддержке расследований военных преступлений, сексуального насилия в условиях конфликта и потенциальных преступлений против человечности и геноцида", – говорится в заявлении.

Министры отметили, что те, кто совершает или несет ответственность за такие серьезные преступления, должны быть привлечены к ответственности.

В заявлении подчеркивается, что страны G7 будут продолжать решать гуманитарные проблемы, связанные с войной в Украине. Речь о помощи украинским беженцам, особенно тем, которые наиболее подвержены риску: женщинам, детям и пожилым людям.

Главы МВД стран G7 заверили, что будут предоставлять помощь правоохранительным органам Украины, а также сотрудничать для эффективной реализации санкций против России.