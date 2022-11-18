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Страны G7 осудили преступления России в Украине

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Министры осудили атаки России против гражданской инфраструктуры по всей Украине
Министры осудили атаки России против гражданской инфраструктуры по всей Украине
Фото: bmi.bund.de

Министры внутренних дел стран G7 осудили ракетные удары России по Украине и выступили в поддержку требований о привлечении виновных к ответственности. Соответствующее общее обращение опубликовано на сайте министерства внутренних дел Германии.

"Мы самым решительным образом осуждаем продолжающиеся атаки России против гражданской инфраструктуры и городов по всей Украине. Мы глубоко обеспокоены судьбой детей, пропавших без вести в районах, находящихся под российской оккупацией. Мы подтверждаем нашу приверженность проведению и поддержке расследований военных преступлений, сексуального насилия в условиях конфликта и потенциальных преступлений против человечности и геноцида", – говорится в заявлении.

Министры отметили, что те, кто совершает или несет ответственность за такие серьезные преступления, должны быть привлечены к ответственности. 

В заявлении подчеркивается, что страны G7 будут продолжать решать гуманитарные проблемы, связанные с войной в Украине. Речь о помощи украинским беженцам, особенно тем, которые наиболее подвержены риску: женщинам, детям и пожилым людям.

Главы МВД стран G7 заверили, что будут предоставлять помощь правоохранительным органам Украины, а также сотрудничать для эффективной реализации санкций против России.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился – в апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории УкраиныПостепенное продвижение ВСУ продолжается.

В ходе российской агрессии против Украины в мире возникли продовольственный кризис и кризис с беженцами.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Большая семерка, война России против Украины
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