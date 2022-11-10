"Должно быть задокументировано и передано в Гаагу". В парламенте Франции призвали расследовать удары России по инфраструктуре Украины как военные преступления

Об этом 9 ноября в комментарии Guildhall заявил депутат Национальной Ассамблеи Франции (нижняя палата парламента) от партии "Вперед, республика!", член комитета по обороне Жан-Шарль Ларсонье.

"Удары российской армии по объектам критической и энергетической инфраструктуры Украины – предмет разбирательства для международного правосудия. Уже на данный момент все доказательства указывают на то, что это военные преступления. Все это должно быть задокументировано и передано в Гаагу Международному уголовному суду или же Международному суду ООН для начала разбирательства, – сказал политик. – Мое мнение, из того, что я знаю, хоть и не знаю всего, – это военные преступления, однозначно. Возможно, это также форма геноцида. Международное правосудие должно дать квалификацию и оценку. Самое важное сейчас – собрать доказательства".

Война России против Украины. Главное (обновляется)