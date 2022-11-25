Лукашенко несет ответственность за военные преступления в Украине и должен предстать перед международным трибуналом – резолюция Европарламента

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины Фото: president.gov.by

Текст резолюции опубликован на сайте Европарламента.

Отмечается, что документ был поддержан 532 депутатами, восемь высказались против, 25 – воздержались.

"[Европарламент] решительно осуждает участие Беларуси в неоправданной и неспровоцированной войне России против Украины. Осуждает новое развертывание российских вооруженных сил в Беларуси. Осуждает воинственную и основанную на угрозах риторику белорусских официальных лиц в отношении Украины. Отмечает, что Лукашенко и связанные с ним лица несут равную ответственность за военные преступления в Украине и должны нести ответственность перед международным трибуналом и Международным уголовным судом", – говорится в тексте резолюции.

При этом указывается, что демократические изменения в Беларуси ускорит победа Украины.