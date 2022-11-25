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Лукашенко несет ответственность за военные преступления в Украине и должен предстать перед международным трибуналом – резолюция Европарламента

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4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины
Фото: president.gov.by

Европейский парламент 24 ноября принял резолюцию о нарушении прав человека в Беларуси, в которой также осудил участие режима считающего себя президентом Александра Лукашенко в войне России против Украины.

Текст резолюции опубликован на сайте Европарламента.

Отмечается, что документ был поддержан 532 депутатами, восемь высказались против, 25 – воздержались.

"[Европарламент] решительно осуждает участие Беларуси в неоправданной и неспровоцированной войне России против Украины. Осуждает новое развертывание российских вооруженных сил в Беларуси. Осуждает воинственную и основанную на угрозах риторику белорусских официальных лиц в отношении Украины. Отмечает, что Лукашенко и связанные с ним лица несут равную ответственность за военные преступления в Украине и должны нести ответственность перед международным трибуналом и Международным уголовным судом", – говорится в тексте резолюции.

При этом указывается, что демократические изменения в Беларуси ускорит победа Украины.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Европарламент, депутаты, агрессия, преступление, резолюция, война России против Украины, трибунал, президент
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