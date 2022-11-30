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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Правовой Рамштайн". Генпрокурор Украины принял участие в исторической встрече министров юстиции стран G7

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Костин принял участие в первой встрече министров юстиции стран G7
Костин принял участие в первой встрече министров юстиции стран G7
Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин 29 ноября принял участие в саммите министров юстиции стран – членов "Группы семи", который проходит в Берлине, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ходе встречи обсудили координацию усилий по расследованию военных преступлений в Украине, говорится в релизе.

Открывая саммит, министр юстиции Германии Марко Бушманн сказал, что мир объединился перед лицом совместной угрозы, Костин сообщил, что 18 государств уже начали национальные расследования военных преступлений России. Это прочная основа для партнерства, подчеркнул он. 

"Берлин сегодня – это "правовой Рамштайн". Настало время для совместного и решительного противодействия агрессору", – заявил Костин.

Он призвал страны G7 способствовать созданию специального трибунала по преступлению российской агрессии, по мнению генпрокурора, действовать нужно "именно сейчас, когда есть положительные сдвиги".

"Мир не будет в безопасности, пока агрессор не будет остановлен, изолирован и наказан", – подчеркнул он и призвал поддержать украинских правоохранителей.

Контекст:

Саммит министров юстиции проходил в Берлине 28–29 ноября, это первая их совместная встреча, отмечает "Німецька хвиля". Целью саммита было обсуждение расследования российских военных преступлений в Украине и привлечения к ответственности виновных. Бушманн 27 ноября говорил, что встреча в таком формате – историческая.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Берлин, Большая семерка, саммит G7, расследование, саммит, война России против Украины, Андрей Костин, Марко Бушман
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