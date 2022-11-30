"Правовой Рамштайн". Генпрокурор Украины принял участие в исторической встрече министров юстиции стран G7

В ходе встречи обсудили координацию усилий по расследованию военных преступлений в Украине, говорится в релизе.

Открывая саммит, министр юстиции Германии Марко Бушманн сказал, что мир объединился перед лицом совместной угрозы, Костин сообщил, что 18 государств уже начали национальные расследования военных преступлений России. Это прочная основа для партнерства, подчеркнул он.

"Берлин сегодня – это "правовой Рамштайн". Настало время для совместного и решительного противодействия агрессору", – заявил Костин.

Он призвал страны G7 способствовать созданию специального трибунала по преступлению российской агрессии, по мнению генпрокурора, действовать нужно "именно сейчас, когда есть положительные сдвиги".

"Мир не будет в безопасности, пока агрессор не будет остановлен, изолирован и наказан", – подчеркнул он и призвал поддержать украинских правоохранителей.