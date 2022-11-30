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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне считают, что РФ использует крылатые ракеты с имитатором ядерного заряда, чтобы ослабить украинскую ПВО

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В Пентагоне подчеркнули, что украинские защитники эффективно используют ПВО
В Пентагоне подчеркнули, что украинские защитники эффективно используют ПВО
Фото: depositphotos.com

Российские оккупационные войска используют для нанесения ударов по Украине крылатые ракеты с имитатором ядерного заряда, чтобы ослабить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом высокопоставленный чиновник Пентагона заявил на брифинге 29 ноября, отвечая на вопросы журналистов. Расшифровку брифинга приводит сайт американского оборонного ведомства. 

"Это, безусловно, то, что они пытаются сделать, чтобы смягчить воздействие систем ПВО, которые украинцы используют с довольно хорошим, приличным эффектом", – сказал он. 

Представителя Пентагона просили прокомментировать оценку британской разведки, обнародованную в отчете 26 ноября. В этом отчете говорилось, что Россия, "скорее всего, снимает ядерные боеголовки с устаревших крылатых ракет и обстреливает Украину боеприпасами без боеголовок". 

"Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут работать как ложные цели и отвлекать украинские средства ПВО", – говорилось в отчете. 

Контекст:

18 ноября военный портал Defense Express сообщил, что в одной из российских ракет Х-55, сбитой 17 ноября над Киевом, вместо рабочей боеголовки был размещен имитатор ядерной боевой части. По данным журналистов, это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в России находится на критически низком уровне.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал, что есть разные объяснения таких действий РФ. "Версий есть много. Возможно, действительно заканчиваются. Возможно, запускают их как ложные цели. Вопросы есть разные по поводу этого", – заявил он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ядерное оружие, Пентагон, ПВО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, боеголовка
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