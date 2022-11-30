В Пентагоне считают, что РФ использует крылатые ракеты с имитатором ядерного заряда, чтобы ослабить украинскую ПВО

Об этом высокопоставленный чиновник Пентагона заявил на брифинге 29 ноября, отвечая на вопросы журналистов. Расшифровку брифинга приводит сайт американского оборонного ведомства.

"Это, безусловно, то, что они пытаются сделать, чтобы смягчить воздействие систем ПВО, которые украинцы используют с довольно хорошим, приличным эффектом", – сказал он.

Представителя Пентагона просили прокомментировать оценку британской разведки, обнародованную в отчете 26 ноября. В этом отчете говорилось, что Россия, "скорее всего, снимает ядерные боеголовки с устаревших крылатых ракет и обстреливает Украину боеприпасами без боеголовок".

"Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут работать как ложные цели и отвлекать украинские средства ПВО", – говорилось в отчете.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 November 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/RZ6by8tN5p — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 26, 2022