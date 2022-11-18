В Воздушных силах прокомментировали информацию СМИ о вероятном применении РФ ракеты с имитатором ядерной боеголовки

"Для воздушных сил любая ракета или цель – это метка на радаре, маркер. Мы видим воздушные цели, которые летят, что это ракета, идентифицируется, поэтому мы и пишем Х101/Х555 – вероятная цель, выпущенная из самолетов стратегической авиации или "Калибр" с кораблей. Эта цель должна быть уничтожена, это задача Воздушных сил", – сказал он.

Игнат заявил, что специалисты определяют тип ракеты уже на земле.

"Почему они [россияне] это делают? Как они это делают? Версий есть много. Возможно, действительно, заканчиваются. Возможно, запускают их как ложные цели. Вопросы есть разные по поводу этого", - заявил спикер.

По его словам, подтвердить информацию СМИ могут соответсвующие органы, которые собирают остатки ракет и документируют их как вещественные доказательства.

"Это должно быть заявление людей, которые ответственны за остатки тех ракет, которые есть на земле", – добавил Игнат.

18 ноября военный портал Defense Express сообщил, что в одной из российских ракет Х-55, сбитой 17 ноября над Киевом, вместо рабочей боеголовки был размещен имитатор ядерной боевой части. По данным журналистов, это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в России находится на критически низком уровне.

Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Из них четыре ракеты и пять беспилотников Shahed были сбиты в районе Киева.