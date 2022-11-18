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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах прокомментировали информацию СМИ о вероятном применении РФ ракеты с имитатором ядерной боеголовки

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Россияне обстреляли Украину 17 ноября
Россияне обстреляли Украину 17 ноября
Фото: EPA

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал "1+1" прокомментировал сообщения СМИ, что в сбитой под Киевом ракете вместо рабочей боеголовки был размещен имитатор ядерной боевой части.

"Для воздушных сил любая ракета или цель – это метка на радаре, маркер. Мы видим воздушные цели, которые летят, что это ракета, идентифицируется, поэтому мы и пишем Х101/Х555 – вероятная цель, выпущенная из самолетов стратегической авиации или "Калибр" с кораблей. Эта цель должна быть уничтожена, это задача Воздушных сил", – сказал он.

Игнат заявил, что специалисты определяют тип ракеты уже на земле.

"Почему они [россияне] это делают? Как они это делают? Версий есть много. Возможно, действительно, заканчиваются. Возможно, запускают их как ложные цели. Вопросы есть разные по поводу этого", - заявил спикер.

По его словам, подтвердить информацию СМИ могут соответсвующие органы, которые собирают остатки ракет и документируют их как вещественные доказательства.

"Это должно быть заявление людей, которые ответственны за остатки тех ракет, которые есть на земле", – добавил Игнат.

18 ноября военный портал Defense Express сообщил, что в одной из российских ракет Х-55, сбитой 17 ноября над Киевом, вместо рабочей боеголовки был размещен имитатор ядерной боевой части. По данным журналистов, это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в России находится на критически низком уровне.

Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Из них четыре ракеты и пять беспилотников Shahed были сбиты в районе Киева.

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, ядерное оружие, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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